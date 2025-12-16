Subastado por 18.000 euros un Goya que perteneció al dictador comunista rumano Ceausescu

Bucarest, 16 dic (EFE).- Un comprador anónimo ha pagado este martes 18.000 euros por ‘La filiación’, un grabado de Francisco de Goya que la casa de subastas que lo ha vendido afirma fue un regalo del rey emérito de España, Juan Carlos I, al dictador comunista rumano Nicolae Ceasescu durante la década de 1980.

La obra, perteneciente a la serie de los caprichos del pintor español, fue confiscada por el Estado rumano tras la ejecución de Ceasescu el 25 de diciembre de 1989 durante la revolución que puso fin a la dictadura comunista, aunque fue luego devuelto a uno de sus herederos, que es quien lo ha sacado ahora a la venta. EFE

