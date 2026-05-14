Sube a ocho la cifra de muertos y a 45 la de heridos en el ataque ruso masivo contra Kiev

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(Actualiza número de fallecidos y heridos)

Berlín, 14 may (EFE).- El número de víctimas mortales en el ataque ruso masivo contra Kiev ha aumentado a al menos ocho y el de los heridos a 45, según indicaron este jueves el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) y el jefe de la Administración Militar de la capital, Timur Tkachenko.

Entre los fallecidos hay un niño de 12 años, informó el DSNS en su cuenta de Telegram.

Además, como consecuencia del ataque masivo ruso contra la capital, al menos 45 personas resultaron heridas, entre ellas dos niños, añadió.

Según el alcalde de la capital, Vitali Klitchkó, en el barrio de Darnitskí en un edificio residencial de nueve pisos hay 18 apartamentos destruidos por el ataque.

La operación de búsqueda y rescate sigue aún en curso en el distrito para encontrar personas bajo los escombros, ya que hay más de diez personas desaparecidas, según dijo previamente el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Según la Fiscalía de Kiev la alerta aérea por el bombardeo ruso duró más de ocho horas.

Los impactos y la caída de fragmentos se han registrado en los distritos de Holosiivskí, Darnitskí, Desnianskí, Dniprovskí, Obolonskí, Pecherskí, Solomianskí y Shevchenkivskí de la capital.

En total han resultado dañados 11 edificios residenciales de gran altura, 27 vehículos, un supermercado, dos concesionarios de automóviles, dos estaciones de servicio, un centro de negocios y un taller de reparación de automóviles.

La Fiscalía de la ciudad ha iniciado una investigación preliminar por la comisión de un nuevo crimen de guerra por parte de militares rusos.

Este nuevo ataque ruso combinado, que tuvo lugar después de que durante el pasado día Rusia ya lanzara casi 800 drones contra Ucrania, se produjo con unos 56 misiles y 675 drones, según la Fuerza Aérea.

Las defensas antiaéreas lograron derribar 41 misiles, incluidos 12 misiles balísticos, y 652 drones de distintos tipos, pero se registraron impactos de 15 misiles y 23 vehículos aéreos no tripulados en 24 ubicaciones, así como caídas de fragmentos de drones derribados en 18.

En Járkov (este), hay 28 heridos y dos en la región sureña de Odesa, según Zelenski, quien explicó que, en total, 180 lugares han sido dañados en todo el país, incluidos más de 50 edificios residenciales comunes.

Además de en la capital ucraniana también se llevan a cabo labores de recuperación tras el ataque ruso en la región de Poltava, según Zelenski.

En total, más de 750 miembros del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) y cerca de 750 agentes de policía han sido desplegados en todo el país para atenuar las consecuencias del ataque.

Zelenski destacó que pese al masivo ataque combinado de misiles y drones Ucrania logró interceptar el 93 %.

Sin embargo, subrayó que la tasa «debe ser más alta», especialmente en el derribo de misiles balísticos.

El jefe de Estado ucraniano enfatizó que «debe haber una respuesta justa a todos estos ataques» y «la presión sobre Moscú debe ser tal que allí sientan las consecuencias de su terrorismo».

«Es importante que las sanciones globales contra Rusia sigan vigentes. La rendición de cuentas de Rusia por esta guerra, y nuestra presión mediante sanciones, deben funcionar con toda su fuerza. Y también es muy importante que el mundo no permanezca en silencio ante este terror y apoye a Ucrania», subrayó. EFE

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