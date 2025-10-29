Suben a 100 la cifra de muertos en Gaza, entre ellos 35 niños

Jerusalén, 29 oct (EFE).- Un total de 100 personas murieron, entre ellas 35 niños, en los bombardeos israelíes en la Franja palestina de Gaza, tras la reanudación anoche de los ataques del Ejército israelí en el enclave en lo que su Gobierno califica de violaciones del alto el fuego por Hamás.

En un comunicado emitido este miércoles, la Defensa Civil Palestina en Gaza informa de este balance y añade que sus equipos continúan sus operaciones de rescate de muertos y heridos entre los escombros, a pesar de la «grave escasez» de recursos.

Asimismo, lamenta que los hospitales están saturados de heridos y personas en estado crítico, en medio de «circunstancias trágicas» y una «grave escasez» de suministros médicos y combustible.

El organismo califica la oleada de ataques israelíes, que sacudió la Franja en las últimas 12 horas, de «horribles masacres contra civiles» que «se perpetran ante la mirada de los mediadores y la comunidad internacional».

«Lo que ocurre hoy en Gaza es una vergüenza para la humanidad y pone de manifiesto la complicidad de la comunidad internacional al guardar silencio ante estas violaciones», añade.

Exige un alto el fuego «inmediato y completo» y el fin de la ofensiva israelí, que causó también la muerte de al menos siete mujeres, además de la apertura de corredores humanitarios seguros y permanentes que permitan el ingreso de combustible, equipo y suministros esenciales para la labor de los equipos de rescate y los hospitales.

Asimismo, pide la provisión de protección internacional para la población civil, los equipos de rescate y el personal médico, de conformidad con el derecho internacional humanitario, y la rehabilitación urgente de la infraestructura humanitaria en Gaza.

La tarde del martes Netanyahu ordenó al Ejército llevar a cabo «ataques contundentes en la Franja de Gaza» tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina.

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Además, Israel aseguró que miembros del grupo palestino Hamás atacaron a sus soldados en Rafah en un incidente en el que falleció uno de los militares israelíes.

El grupo palestino desmintió tener ninguna vinculación con esos ataques. EFE

