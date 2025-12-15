Suben a 37 los fallecidos por las lluvias torrenciales en el suroeste de Marruecos

Rabat, 15 dic (EFE).- El número de muertos por las inundaciones ocurridas este domingo en la provincia costera de Safi, en el suroeste de Marruecos, a causa de las lluvias torrenciales aumentó a 37, según informaron este lunes las autoridades locales en un comunicado.

Las mismas fuentes indicaron que las lluvias tormentosas excepcionales, registradas en un corto período de tiempo (una hora), provocaron además al menos 14 heridos que reciben atención médica en el Hospital Mohammed V de Safi, dos de ellos permanecen en cuidados intensivos. EFE

