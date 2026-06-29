Suben a seis los muertos en un tiroteo en un centro de acogida en el norte de Alemania

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Berlín, 29 jun (EFE).- Seis personas murieron este lunes como resultado de un tiroteo en un centro de acogida de menores y de madres bajo tutela en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, mientras que se han producido por el momento tres arrestos, informó la Policía.

«Según la situación actual, cinco personas murieron en el lugar y una sexta persona ha fallecido en el hospital a causa de sus heridas. En cuanto a los muertos, se trata de adultos», indicó la Dirección de Policía de Lüneburg en un comunicado.

«La Policía ha detenido a un autor principal. Otros dos se encuentran ahora mismo todavía sometidos a medidas policiales», agregó la breve nota, sin entrar en más detalles sobre la identidad de víctimas o detenidos.

Con anterioridad, las fuerzas del orden habían informado de la detención de dos sospechosos, uno de ellos «el presunto tirador».

Un portavoz de la Policía de Stade, Matthias Bekermann, afirmó en declaraciones a los medios que el presunto tirador fue detenido, junto con una mujer que lo acompañaba, poco después de los hechos y tras una «breve persecución».

Bekermann añadió que entre las víctimas mortales había cuatro mujeres y un hombre, antes de que se conociera el fallecimiento de una sexta persona.

Los hechos se produjeron sobre las 12:10 hora local (10:10 GMT), en un centro de acogida para menores y en particular madres de hijos pequeños en situación de tutela o de desamparo en una zona residencial de Stade, una localidad de aproximadamente 50.000 habitantes situada en la región de Baja Sajonia. EFE

cph/cae/mgr

(foto)(vídeo)