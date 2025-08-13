Sudáfrica insta a situar el agua «en el centro» de la agenda climática y financiera

Nairobi, 13 ago (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, inauguró este miércoles la primera jornada de la Cumbre Africana de Inversiones en Agua con un llamamiento a que el financiamiento para el acceso y la gestión sostenible de este recurso esté «en el centro» de las discusiones climáticas y financieras internacionales.

Ramaphosa destacó que la reunión, celebrada en Ciudad del Cabo -la capital del país- en el marco de la presidencia sudafricana del G20, busca movilizar al menos 30.000 millones de dólares anuales para cerrar la brecha de inversión en el sector hídrico africano antes de 2030.

El mandatario anunció el lanzamiento del Consejo de Perspectivas Globales sobre Inversiones en Agua, una iniciativa que ampliará el Programa Africano de Inversiones en Agua (AIP, por sus siglas en inglés) hacia una plataforma global.

Esta estará copresidida por líderes como el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; y el cofundador de la Fundación Bill y Melinda Gates, Bill Gates.

«El agua debe dejar de ser un pensamiento tardío en las discusiones climáticas y financieras», subrayó Ramaphosa, quien instó a salir de la cumbre con «acuerdos, proyectos y un mecanismo global permanente» para sostener el impulso en el sector.

Como ejemplo de inversión estratégica, mencionó la segunda fase de la planta de purificación de Zuikerbosch, en la provincia de Gauteng (noroeste), que suministrará 600 millones de litros adicionales de agua diarios a cuatro provincias sudafricanas.

En un mensaje por vídeo, el ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon advirtió de que «en los próximos cinco años, las alianzas industriales y la innovación serán esenciales» para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde la erradicación de la pobreza hasta la acción climática.

Ban insistió en «la necesidad de enfoques mejorados, integrados y sostenibles para la gestión de los recursos hídricos» y recalcó que las inversiones en este ámbito «pueden contribuir también a la adaptación y mitigación del cambio climático».

«Para reducir los desastres climáticos vinculados al agua, necesitamos con urgencia impulsar iniciativas como el AIP en regiones vulnerables como Asia y América Latina», cerró el ex secretario general de la ONU.

El encuentro reunirá durante tres días a jefes de Estado, ministros, inversores y organismos internacionales con el objetivo de aprobar una declaración para aumentar las inversiones y la rendición de cuentas.

Además, se espera la presentación de unos 80 proyectos provenientes de 38 países, facilitar acuerdos entre gobiernos y financiadores, y elevar el agua a los niveles más altos de las agendas política y financiera globales, incluyendo el G20, la COP30 y la Conferencia de la ONU sobre el Agua de 2026.

La cumbre está organizada por Sudáfrica en conjunto con la Unión Africana (UA), bajo colaboración con la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (NEPAD) y el Panel Internacional de Alto Nivel sobre Inversiones en Agua para África del UA-AIP. EFE

