Sudáfrica registró 5.940 homicidios en el último trimestre de 2025

Nairobi, 20 feb (EFE).- Sudáfrica registró 5.940 homicidios entre los meses de octubre y diciembre de 2025, con aumentos de casos en dos de las nueve provincias del país, pese a un descenso general del 8,7 % en comparación con el mismo periodo en 2024, según informó este viernes el Gobierno sudafricano.

“Esta tendencia ha continuado a lo largo de este año, con este trimestre mostrando una disminución del 8,7 % o 602 vidas menos perdidas”, afirmó el ministro interino de Policía, Firoz Cachalia, en una rueda de prensa en Pretoria, capital de Sudáfrica.

“Esto significa que, en los últimos dos años, el número de asesinatos para el periodo del tercer trimestre (del 1 de octubre al 31 de diciembre) ha bajado un 17,6 % o 1.359 asesinatos menos”, agregó.

Según las estadísticas de criminalidad registradas de manera trimestral en el país, las provincias con mayor número de asesinatos son Gauteng (norte) con 24 %; seguida del Cabo Oriental (sureste) con 20 %; Cabo Occidental (suroeste) con 18,2 % y KwaZulu Natal (este) con 17,5 %.

Las únicas provincias con aumento trimestral fueron Limpopo (norte) con doce homicidios y Cabo del Norte (noroeste) con tres casos más comparados con el trimestre anterior.

Aunque la mayoría de las provincias sudafricanas muestran una disminución en los homicidios, el análisis por tasa per cápita revela un panorama diferente. Cabo Oriental encabeza la lista con 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguido de Cabo Occidental con 15 y KwaZulu-Natal con 14.

A pesar de la disminución, el ministro enfatizó que Sudáfrica sigue sumida en una emergencia de delitos violentos, con una tasa total de delitos violentos que se ha reducido un 8,3 % en los últimos dos años. Esta cifra equivale a aproximadamente 65 asesinatos al día y 2,7 ​​cada hora.

“En los últimos dos años, el total de delitos violentos para este trimestre ha bajado un 8,3% o 15.763 casos menos. Esta tendencia bien puede atribuirse a la mejora de las operaciones policiales”, sumó Cachalia.

Por otra parte, los llamados “delitos de contacto”, que incluyen casos de violencia interpersonal en los que la víctima es el principal blanco, como asesinatos, robos con violencia y delitos sexuales, alcanzaron un total de 176.589 casos, lo que representa una reducción del 6,7 %, es decir, 12.682 delitos menos en comparación con el período anterior.

Cachalia explicó que la presencia de bandas del crimen organizado agrava los problemas, en particular en actividades delictivas como los asaltos a camiones de caudales, que aumentaron de 29 a 37 incidentes en este trimestre.

La proliferación de armas de fuego y el uso las armas ilegales suelen ser la opción preferida de los delincuentes, lo que representa una amenaza continua para la seguridad pública.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre profundos problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y que tiene una de las tasas de asesinatos más altas del mundo y encabeza la tabla en África con 40,3 cada 100.000 habitantes, según datos de las Naciones Unidas. EFE

