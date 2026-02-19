Suecia anuncia paquete de más de 1.200 millones para reforzar la defensa aérea de Ucrania

1 minuto

Copenhague, 19 feb (EFE).- El Gobierno sueco anunció este jueves un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 12.900 millones de coronas (1.213 millones de euros) para reforzar la defensa aérea, aumentar el número de drones y la artillería.

Se trata del vigésimo primer paquete sueco a Kiev desde el inicio de la guerra contra Rusia hace cuatro años.

«Es una gran partida en un momento crítico para Ucrania, sobre todo para fortalecer su defensa aérea ahora que Rusia ha escalado de forma notable con robots balísticos y drones de largo alcance», dijo en rueda de prensa el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson.

El paquete será financiado con la partida de 40.000 millones de coronas suecas (3.760 millones de euros) aprobada por Suecia para apoyar a Ucrania este año.

Suecia ha destinado hasta ahora más de 103.000 millones de coronas (9.682 millones de euros) en ayuda militar a Kiev. EFE

