Suecia creará una nueva agencia para reforzar el servicio de inteligencia extranjero

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Copenhague, 5 may (EFE).- El Gobierno sueco anunció este martes la creación de una nueva agencia civil para mejorar los servicios de inteligencia en el extranjero y la detección de amenazas en forma de terrorismo, ciberataques y otros riesgos de seguridad.

«La grave situación de seguridad política hace que apremie la necesidad de aumentar rápidamente la capacidad conjunta de los servicios de inteligencia suecos», dijo en rueda de prensa la ministra de Asuntos Exteriores, Maria Malmer Stenergard, quien comparó la nueva agencia con el MI6 británico.

La nueva unidad (UND, por sus siglas en sueco) complementará al ya existente servicio militar externo (MUST) y al resto de agencias vinculadas con la inteligencia e informará directamente al gobierno.

Stenergard afirmó también que el ingreso de Suecia en la OTAN hace dos años supone que este país nórdico quiera equiparar sus servicios de inteligencia con los de otros aliados.

El plan es que, una vez aprobadas en el Parlamento las reformas legales necesarias, entre en funcionamiento a principios del próximo año.

La idea de crear una agencia civil de inteligencia exterior fue sugerida hace un año por una comisión, que apuntó que el Gobierno no debía confiar sólo en los informes militares con respecto a las amenazas exteriores.

El MUST había recibido críticas por no prever una invasión rusa a gran escala en Ucrania en febrero de 2022. EFE

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