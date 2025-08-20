Suecia podría contribuir a la seguridad aérea y marítima de Ucrania, dice primer ministro
Copenhague, 20 ago (EFE).- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se mostró este miércoles receptivo a que este país nórdico dé garantías de seguridad a Ucrania dentro de un hipotético acuerdo de paz bajo ciertas condiciones, aunque sólo en los ámbitos aéreo y marítimo.
«Queremos contribuir, pero debe hacerse de forma conjunta y bajo ciertas condiciones, como que sea seguro», dijo Kristersson a la emisora pública Radio de Suecia, sin mencionar la posibilidad de enviar tropas a Ucrania.
Kristersson resaltó la importancia de que Ucrania pueda defenderse por sí misma de una forma que disuada a Rusia de futuros ataques.
«No se trata de trasladar grandes cantidades de tropas de otros países a Ucrania, sino de que ésta pueda asumir la responsabilidad sobre su propio país y que Rusia no lo intente de nuevo», afirmó.
El Ministerio de Defensa alemán no descartó claramente un posible envío de tropas, después de que esta semana se desatara un debate sobre si la Bundeswehr (Fuerzas Armadas suecas) estaría en condiciones de prestar una contribución.
«En lo que respecta a una posible contribución de la Bundeswehr, estamos todavía en el ámbito del debate hipotético», declaró en una rueda de prensa ordinaria un portavoz del Ministerio, el capitán Kenneth Harms. EFE
