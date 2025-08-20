The Swiss voice in the world since 1935

Suecia podría contribuir a la seguridad aérea y marítima de Ucrania, dice primer ministro

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 20 ago (EFE).- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se mostró este miércoles receptivo a que este país nórdico dé garantías de seguridad a Ucrania dentro de un hipotético acuerdo de paz bajo ciertas condiciones, aunque sólo en los ámbitos aéreo y marítimo.

«Queremos contribuir, pero debe hacerse de forma conjunta y bajo ciertas condiciones, como que sea seguro», dijo Kristersson a la emisora pública Radio de Suecia, sin mencionar la posibilidad de enviar tropas a Ucrania.

Kristersson resaltó la importancia de que Ucrania pueda defenderse por sí misma de una forma que disuada a Rusia de futuros ataques.

«No se trata de trasladar grandes cantidades de tropas de otros países a Ucrania, sino de que ésta pueda asumir la responsabilidad sobre su propio país y que Rusia no lo intente de nuevo», afirmó.

El Ministerio de Defensa alemán no descartó claramente un posible envío de tropas, después de que esta semana se desatara un debate sobre si la Bundeswehr (Fuerzas Armadas suecas) estaría en condiciones de prestar una contribución.

«En lo que respecta a una posible contribución de la Bundeswehr, estamos todavía en el ámbito del debate hipotético», declaró en una rueda de prensa ordinaria un portavoz del Ministerio, el capitán Kenneth Harms. EFE

alc/rz/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR