Suiza abre una instrucción penal contra gerentes del bar incendiado en Año Nuevo

Las autoridades suizas anunciaron este sábado la apertura de una investigación penal contra los dos gerentes del bar incendiado en Nochevieja en la estación de esquí de Crans-Montana, que dejó 40 muertos y 119 heridos.

Los responsables del bar Le Constellation, de nacionalidad francesa, «están acusados de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia», indicaron en un comunicado la policía y la oficina de la fiscal general del cantón de Valais.

Antes de plantearse un eventual juicio, la investigación deberá determinar la responsabilidad de la pareja, Jacques y Jessica Moretti, en la tragedia ocurrida hacia la 01H30 (00H30 GMT) del jueves 1 de enero.

La fiscalía encargada del caso apuntó como causa del fuego a unas bengalas que prendieron el techo del sótano del establecimiento.

Según dijo el viernes el jefe de la policía, Frédéric Gisler, 113 de los 119 heridos que dejó el incendio fueron identificados.

Este sábado, la policía anunció la identificación de los primeros cuerpos de las víctimas mortales, que fueron entregados a sus familiares. Se trata de los restos de dos chicas suizas de 21 y 16 años y de dos suizos de 18 y 16 años.

Las autoridades advirtieron que la identificación de las víctimas tardará varios días pero ya se abrieron expedientes ante mortem para los desaparecidos en colaboración con varios países, entre ellos Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Filipinas, Rumanía, Serbia y Turquía.

Según la Comisión Europea, pacientes con quemaduras graves fueron trasladados a hospitales de Francia, Bélgica, Alemania e Italia.

A las inmediaciones del bar siniestrado, la gente continuó llevando este sábado flores, velas y pequeños peluches, en el corazón de esta lujosa estación de esquí de los Alpes suizos.

También se programaron varias misas en memoria de las víctimas.

«Suiza está profundamente triste», declaró el ministro suizo de Justicia y Policía, Beat Jans, que visitó el lugar. «El mundo necesita conocer las responsabilidades», agregó.

– «Tenemos que esperar» –

En Milán, Guido Bertolaso, responsable regional de salud de Lombardía, informó a la prensa que una joven de 15 años gravemente herida llegaría el sábado a la ciudad italiana en helicóptero desde Lausana.

Otros dos chicos, presumiblemente italianos, se encuentran también en el centro de quemados graves de Zúrich, a la espera de pruebas de ADN.

«¿Por qué no podemos identificarlos? Porque tienen el rostro completamente cubierto con vendajes», explicó. «No podemos quitarles las vendas para distinguirlos. Están intubados y no pueden hablar. Tenemos que esperar a poder identificarlos formalmente», agregó.

El incendio se declaró en el subsuelo del bar, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo.

La fiscal del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, había comentado el viernes que «todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo».

Además de las bengalas, los investigadores también estudian si la espuma que recubría el techo del sótano del bar, a modo de aislante acústico, influyó en el incendio. Según videos que circulan en redes sociales, grabados ese día, el techo del sótano prendió rápidamente al contacto del fuego.

Testigos describieron escenas de horror con personas intentando romper las ventanas para escapar mientras otras, cubiertas de quemaduras, se precipitaban a la calle.

Además de las quemaduras, algunas víctimas sufrieron aplastamientos y asfixia, mientras que otras resultaron heridas al intentar desesperadamente salvar a otras personas, informó a la AFP el director general del Hospital del Valais, Eric Bonvin.

