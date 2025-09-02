The Swiss voice in the world since 1935

Suiza lanza Apertus, su primer modelo de lenguaje para uso en tecnología artificial

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ginebra, 2 sep (EFE).- Instituciones federales de Suiza lanzaron este martes el modelo de lenguaje de gran escala Apertus para su uso en chatbots, sistemas de traducción, herramientas educativas y otras aplicaciones, lo que marca la entrada del país centroeuropeo en el creciente sector de la inteligencia artificial.

El modelo de lenguaje, abierto y con capacidad para usar más de mil lenguas, ha sido desarrollado por el Centro Nacional de Supercomputación y por los dos de los centros de investigación más prestigiosos del país, las universidades politécnicas federales de Zúrich (ETH) y Lausana (EPFL), indicó un comunicado.

Investigadores, profesionales y entusiastas pueden usar el modelo para construir sus propias aplicaciones.

Apertus incluye lenguas hasta ahora poco representadas en otros modelos de lenguaje ya existentes, como la variante suiza del alemán o el romanche, idioma oficial de Suiza junto al francés, el alemán y el italiano.

«Es uno de los pocos modelos completamente abiertos a esta escala y el primero en incorporar multilingüismo, transparencia y cumplimiento como principios fundamentales de diseño», destacó el investigador de ETH Imanol Schlag, líder técnico del proyecto.

La instalación de Apertus es sencilla para profesionales y usuarios avanzados, aunque requieren componentes adicionales como servidores, infraestructura en la nube o interfaces específicas para su uso práctico.

Apertus («abierto» en latín) pude descargarse libremente a través de la plataforma de modelos y aplicaciones de IA Hugging Face o a través de la red de telecomunicaciones de la firma nacional Swisscom. EFE

abc/cc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR