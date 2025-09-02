Suiza lanza Apertus, su primer modelo de lenguaje para uso en tecnología artificial
Ginebra, 2 sep (EFE).- Instituciones federales de Suiza lanzaron este martes el modelo de lenguaje de gran escala Apertus para su uso en chatbots, sistemas de traducción, herramientas educativas y otras aplicaciones, lo que marca la entrada del país centroeuropeo en el creciente sector de la inteligencia artificial.
El modelo de lenguaje, abierto y con capacidad para usar más de mil lenguas, ha sido desarrollado por el Centro Nacional de Supercomputación y por los dos de los centros de investigación más prestigiosos del país, las universidades politécnicas federales de Zúrich (ETH) y Lausana (EPFL), indicó un comunicado.
Investigadores, profesionales y entusiastas pueden usar el modelo para construir sus propias aplicaciones.
Apertus incluye lenguas hasta ahora poco representadas en otros modelos de lenguaje ya existentes, como la variante suiza del alemán o el romanche, idioma oficial de Suiza junto al francés, el alemán y el italiano.
«Es uno de los pocos modelos completamente abiertos a esta escala y el primero en incorporar multilingüismo, transparencia y cumplimiento como principios fundamentales de diseño», destacó el investigador de ETH Imanol Schlag, líder técnico del proyecto.
La instalación de Apertus es sencilla para profesionales y usuarios avanzados, aunque requieren componentes adicionales como servidores, infraestructura en la nube o interfaces específicas para su uso práctico.
Apertus («abierto» en latín) pude descargarse libremente a través de la plataforma de modelos y aplicaciones de IA Hugging Face o a través de la red de telecomunicaciones de la firma nacional Swisscom. EFE
abc/cc