Suspenden programas de paso rápido en aeropuertos de EE.UU. debido a cierre del DHS

Los Ángeles, 21 feb (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) suspenderá temporalmente dos programas que permiten a algunos viajeros pasar con mayor rapidez por los controles de seguridad de los aeropuertos, debido al cierre de gran parte de la agencia, según un portavoz citado por el Washington Post.

La pausa de los populares programas TSA PreCheck y Global Entry iniciará la mañana de este domingo, dijo el portavoz al rotativo.

La financiación para el Departamento, del que dependen agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), expiró el 14 de febrero, después de que fracasaran los esfuerzos para prorrogar temporalmente los fondos hasta septiembre.

Casi todos los demócratas bloquearon la financiación del DHS al considerar que no incluía límites suficientes a las operaciones del ICE y CBP, que provocaron protestas y se han saldado de momento con la muerte de dos estadounidenses en Minéapolis y uno más en Texas.

Ante el escenario, la secretaria del DHS, Kristi L. Noem, declaró que la agencia está «tomando decisiones difíciles, pero necesarias, sobre la fuerza laboral y los recursos» y priorizando a la «población viajera en general» en aeropuertos y puertos de entrada.

Noem cargó nuevamente contra los demócratas a los que culpó de poner en peligro la seguridad nacional del país.

Entre las principales demandas, los demócratas reclaman el fin de las patrullas itinerantes en áreas urbanas, la prohibición de que agentes migratorios entren en ciertos espacios considerados sensibles sin una orden judicial, la adopción de un código sobre el uso de la fuerza y que los funcionarios de inmigración dejen de cubrirse el rostro o utilicen cámaras corporales. EFE

amv/sbb