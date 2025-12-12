Tailandia dice que hay al menos 165 bajas del lado camboyano y Camboya lo niega

Bangkok, 12 dic (EFE).- El Ejército de Tailandia aseguró este viernes que ha causado al menos 165 bajas en las filas del cuerpo castrense camboyano durante los enfrentamientos que los dos países mantienen en su frontera común desde el domingo, mientras Camboya aseguró a EFE que dicha información es «falsa».

Las fuerzas armadas tailandesas dijeron este viernes a los medios de comunicación que 9 soldados de sus filas han muerto y 190 han resultado heridos, lo que se suma a otros 4 civiles fallecidos reportados por su lado.

Por otro lado, indicaron que «no menos de 165 soldados camboyanos han fallecido», y que han destrozado al menos 9 vehículos blindados y tanques.

«Noticia falsa (…). Los soldados tailandeses deben dejar de reírse de Camboya», dijo el portavoz del Ministerio de Defensa camboyano Chhum Socheat a EFE, al ser consultado sobre las cifras difundidas por el Ejército tailandés.

El Ministerio de Interior de Camboya ha informado por ahora de 11 civiles fallecidos, pero ha evitado ofrecer datos sobre bajas entre los militares durante los ataques cruzados con Tailandia en varios puntos de su divisoria común, en el marco del histórico conflicto territorial que ambas naciones arrastran.

Tomando las cifras oficiales difundidas por los respectivos Gobiernos, sumidos en una guerra de cifras, el balance total de víctimas mortales asciende a un total de 24.

Una nueva oleada de ataques estalló el domingo en la divisoria entre Tailandia y Camboya, desatando el peor episodio de violencia desde julio, cuando los Ejércitos de los países vecinos se enfrentaron durante cinco días, dejando alrededor de medio centenar de muertos.

El conflicto de julio cesó con un alto el fuego pactado en Malasia y mediado por Estados Unidos, que fue reforzado en octubre con un acuerdo de paz promovido por el presidente de ese país, Donald Trump.

El estadounidense se ofreció esta semana a mediar también en esta nueva escalada del conflicto y, según anunció el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ambos líderes mantendrán una conversación telefónica este viernes a las 21:20 hora de Bangkok (9:20 de Washington).

Trump anticipó el martes durante un acto político en Pensilvania (EE.UU.) que llamaría a los líderes de los dos países enfrentados.

En medio del conflicto, Anutin, que gobierna en minoría como líder del conservador Bhumjaithai, presentó la víspera una solicitud al rey Vajiralongkorn para disolver el Parlamento con vistas a convocar elecciones.

La petición fue aceptada hoy, según la Gaceta Real, y emplaza a Tailandia a celebrar comicios en un plazo de entre 45 y 60 días.

Bangkok y Nom Pen arrastran una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera que comparten, de unos 820 kilómetros y cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa. EFE

