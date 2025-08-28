Taiwán acusa a tres empleados de TSMC por presunto robo de secretos industriales

Pekín, 28 ago (EFE).- La Fiscalía Superior de Taiwán acusó este miércoles a tres empleados, dos en activo y uno ya desvinculado, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) por la presunta sustracción de secretos comerciales relacionados con su proceso avanzado de chips de 2 nanómetros.

Según la Fiscalía, los sospechosos Chen Li-ming, Wu Ping-chun y Ko Yi-ping fueron imputados por robo de secretos comerciales y por obtener secretos de «tecnología clave nacional» para su uso en el extranjero, en un caso instruido bajo la Ley de Seguridad Nacional por apropiación de tecnologías consideradas fundamentales.

La acusación solicita penas de 14, 9 y 7 años de prisión, respectivamente, informó este miércoles la agencia taiwanesa CNA.

La investigación señala que Chen, exingeniero de TSMC empleado en la japonesa Tokyo Electron (TEL), habría pedido a personal en activo de la fundición que le proveyera información confidencial a la que tenían acceso, con el argumento de facilitar a TEL la obtención de más contratos como proveedor de TSMC.

La empresa taiwanesa denunció el caso a las autoridades el 8 de julio, tras detectar actividades anómalas en sus sistemas internos y realizar una pesquisa interna.

Entre el 25 y el 28 de julio, la Fiscalía llevó a cabo registros y detuvo a los tres sospechosos, que quedaron incomunicados por decisión judicial. Posteriormente, TEL rescindió el contrato de Chen y Ko presentó su renuncia en TSMC, de acuerdo con la acusación.

La Fiscalía enmarcó el expediente como el primer caso que afecta a «tecnología clave nacional» bajo la Ley de Seguridad Nacional, en vigor desde 2022.

Dicha normativa contempla como tecnología clave, entre otras, los procesos de fabricación de circuitos integrados más avanzados que el nodo de 14 nanómetros, como el de 2 nanómetros que TSMC, la mayor fabricante mundial de chips avanzados para inteligencia artificial (IA), desarrolla.

Este tipo de circuitos integrados, cuya fabricación en masa por TSMC está prevista para la segunda mitad del año, son los más avanzados del mundo y resultan fundamentales para el desarrollo de aplicaciones y dispositivos de IA. EFE

