Taiwán detiene a 3 personas y cierra un sitio web por presunta explotación sexual infantil

Taipéi, 11 ago (EFE).- Un tribunal del sur de Taiwán ordenó la detención preventiva de tres personas y el cierre inmediato de una página web en donde presuntamente se difundía, con fines de lucro, material sexual infantil, informaron este lunes fuentes judiciales.

En un comunicado, la Fiscalía del Distrito de Ciaotou, en la ciudad meridional de Kaohsiung, indicó que el caso se remonta al año pasado, cuando los fiscales descubrieron que el sitio web ‘5F Selfie’ estaba involucrado en «numerosos casos de difusión de material infantil y de grabaciones íntimas de adultos realizadas sin consentimiento».

El Ministerio de Salud y Bienestar ordenó la retirada de más de 300 contenidos de la página, pero esta siguió «subiendo material ilegal», señaló el comunicado.

«Los responsables -identificados como Li, Wu y Lai- son sospechosos de usar el sitio para ofrecer, con fines de lucro, vídeos sexuales íntimos de adultos y menores difundidos sin consentimiento, violando la Ley para la Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Juvenil, así como las leyes sobre invasión de la privacidad sexual y delitos contra la moral pública», apuntó la Fiscalía.

El pasado 5 de agosto, los fiscales ejecutaron registros en varios lugares, confiscando más de 850.000 dólares taiwaneses (unos 28.407 dólares) en efectivo, cerca de 40.000 dólares estadounidenses en criptomonedas y otros 5,5 millones de dólares taiwaneses (183.800 dólares) de las cuentas de la empresa, y detuvieron a los tres acusados.

«Tras los interrogatorios, se determinó que los tres sospechosos presentaban un alto riesgo de colusión con cómplices o testigos y de destrucción de pruebas, por lo que se solicitó al Tribunal de Distrito de Ciaotou su detención preventiva e incomunicación, medida que el tribunal concedió», subrayó el comunicado.

Para evitar daños mayores a las víctimas, el tribunal también ordenó el «cierre inmediato» del sitio y amplió la investigación en línea, destacó el texto.

En Taiwán, la Ley para la Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Juvenil contempla sanciones por reproducir, pagar por poseer o visualizar material sexual infantil: quien descargue, compre o vea dicho material sin justificación, o lo difunda con fines de lucro, enfrentará penas de prisión de entre uno y siete años. EFE

