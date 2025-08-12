Taiwán eleva su nivel de alerta por el tifón Podul, con vientos de más de 150 km/h

Taipéi, 12 ago (EFE).- La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán elevó este martes su nivel de alerta por el avance del tifón Podul, que trae consigo rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora (km/h) y podría tocar tierra en la costa oriental de la isla el miércoles.

El organismo emitió una alerta marítima y terrestre por tifón para los condados orientales de Hualien y Taitung y las regiones sureñas de Pingtung y Kaohsiung, las zonas con mayor riesgo de verse afectadas por el temporal.

Según la CWA, la tormenta tropical adquirió la categoría de tifón el lunes por la noche, cuando se encontraba unos 1.000 kilómetros al este del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán.

A las 14:30 hora local (06:30 GMT) del martes, Podul se hallaba alrededor de 580 kilómetros al sureste de este mismo punto, y se movía en dirección oeste a noroeste a una velocidad de entre 29 y 35 km/h, de acuerdo a la CWA.

La última medición disponible indicó que la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 118,8 km/h en su centro y rachas de 154,8 km/h.

En una rueda de prensa, el meteorólogo Liu Yu-chi, de la CWA, advirtió este martes que el tifón representa una amenaza para las aguas del este de Taiwán y el canal de Bashi, y prevé que impacte la isla este miércoles con «fuertes vientos y lluvias torrenciales», según declaraciones recogidas por la agencia CNA.

El experto añadió que, a medida que se aproxime, Podul podría intensificarse ligeramente y ampliar su radio de vientos, atravesando Taiwán a lo largo de la jornada y entrando en aguas del Estrecho el miércoles por la noche.

Respecto a las precipitaciones previstas por el tifón, la CWA estima que las zonas montañosas de Kaohsiung y Pingtung podrían recibir entre 400 y 600 milímetros de lluvias entre hoy y la medianoche del jueves, mientras que en Hualien y Taitung podrían acumularse entre 300 y 450 milímetros.

Cerca de 700 evacuados en Hualien

En el condado de Hualien, casi 700 residentes serán evacuados de forma preventiva de sus hogares ante el riesgo de desbordamiento de una presa natural formada por anteriores tifones y lluvias, informó CNA.

El tifón también ha provocado la cancelación de varias rutas de ferry, el cierre de parques y senderos forestales y la suspensión de un espectáculo pirotécnico previsto para este miércoles en Taipéi.

La plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth prevé que Podul siga intensificándose en las próximas horas antes de tocar tierra en la costa oriental de Taiwán el miércoles por la mañana.

La llegada de Podul se produce tras un mes de julio en el que Taiwán fue azotado por el tifón Danas, que causó dos muertos y más de 500 heridos, y por más de una semana de lluvias torrenciales que dejaron al menos cinco fallecidos, 78 heridos y pérdidas millonarias en el sector agrícola local. EFE

