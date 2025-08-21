Taiwán elevará su gasto en Defensa hasta el 3,32 % del PIB en 2026 para contener a China

Taipéi, 21 ago (EFE).- Taiwán elevará su presupuesto de Defensa hasta el 3,32 % de su producto interior bruto (PIB) en 2026, informó este jueves la agencia taiwanesa de noticias CNA, en el marco de los esfuerzos del Gobierno por reforzar las capacidades defensivas de la isla frente a la creciente presión militar de China.

Según un informe de la Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadísticas (DGBAS) del Ejecutivo y recogido por este medio, el gasto militar previsto para el año que viene ascenderá a un total de 949.500 millones de dólares taiwaneses (unos 31.158 millones de dólares estadounidenses), un salto interanual del 22,9 %.

Esta cifra contempla un presupuesto de 561.400 millones de dólares taiwaneses para el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), otros 179.200 millones de «presupuestos especiales» ya aprobados o previstos y 65.400 millones de «fondos especiales no operativos».

Asimismo, y en línea con los «estándares de la OTAN», el presupuesto incluirá tanto las pensiones de los exmilitares (106.400 millones) como los gastos de la Guardia Costera (37.100 millones), actualmente inmersa en un proceso de modernización ante las frecuentes incursiones de navíos chinos en aguas cercanas a la isla y sus archipiélagos periféricos.

En declaraciones recogidas por CNA, el jefe de Presupuestos Administrativos de la DGBAS, Hsu Yung-yi, explicó que el gasto en Defensa propuesto para 2026 se incrementará en 176.900 millones de dólares taiwaneses respecto al de este año, lo que representa a su vez un aumento de 0,5 puntos porcentuales en relación con el PIB.

Respecto a los presupuestos especiales, Hsu señaló que, además de las compras de nuevos aviones de combate y los programas de modernización naval y aérea, se prevé un «presupuesto adicional» de 117.600 millones de dólares taiwaneses.

Consultado sobre esta cifra, el director de Presupuestos del MDN, Hsieh Chi-hsien, precisó que 7.600 millones se destinarán a la Guardia Costera, mientras que el resto será administrado por el propio Ministerio de Defensa con el fin de fortalecer la seguridad nacional y adquirir nuevo armamento.

En Taiwán, las partidas presupuestarias generales y especiales deben obtener el visto bueno del Parlamento, que actualmente está controlado por los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), favorables a estrechar lazos entre Taipéi y Pekín.

Un mensaje para China… y Estados Unidos

El presidente taiwanés, William Lai, adelantó a principios de agosto que el presupuesto de Defensa rebasaría el 3 % del PIB en 2026, con el objetivo de reforzar la capacidad disuasoria de la isla frente a China y enviar un mensaje a Washington de que se toma en serio su propia defensa.

El mandatario también anunció la semana pasada que el Ejecutivo presentará a finales de este año un nuevo «presupuesto especial» orientado al desarrollo de una estrategia de guerra «asimétrica», que, según medios locales, podría incluir la compra de nuevos sistemas de drones y de defensa aérea.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de la República de China y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la «reunificación nacional», clave en el objetivo a largo plazo del presidente, Xi Jinping, de lograr el «rejuvenecimiento» de la nación china. EFE

