Tajani defiende que la paz en Gaza también es necesaria para la estabilidad del comercio

Roma, 19 feb (EFE).- El vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, defendió este jueves a su llegada a Estados Unidos que la paz en Gaza es necesaria para estabilizar y garantizar la seguridad del transporte marítimo, motor clave de la economía italiana.

«Estamos gastando mucho para garantizar la seguridad del transporte marítimo; el 40 % del último transporte marítimo italiano pasa a través del Mar Rojo y tenemos una misión militar europea donde nuestra Marina Militar está en primera línea», afirmó Tajani a los medios a su llegada a Washington para participar en la Junta de Paz.

El jefe de la diplomacia italiana vinculó directamente la resolución del conflicto con la protección de los intereses nacionales, al recordar que las exportaciones representan cerca del 40 % del producto interior bruto (PIB) de Italia.

«Hemos salvado el comercio internacional, hemos salvado nuestros productos haciéndolos pasar por una ruta menos costosa (…). La paz son también nuestros intereses nacionales», subrayó Tajani.

El ministro también anunció que se reunirá con el representante de la Unión Europea para la reconstrucción de Gaza, el búlgaro Nikolai Mladenov, para abordar la aportación italiana en el proceso.

«Nosotros trabajamos por la paz, no se trata de estar a favor de uno contra alguien más, trabajamos exclusivamente por la paz», explicó el titular de Exteriores.

Asimismo, recordó el compromiso de seguridad de Roma mediante el despliegue de los Carabinieri, la policía militarizada italiana, para formar a la policía de Gaza en Jordania.

El ministro ratificó además la presencia de este cuerpo en Jericó (Cisjordania) y en el paso de Rafah para colaborar en la estabilización del territorio.

Italia participará este jueves como «observador» en la primera reunión de la Junta de Paz en Washington, una fórmula elegida por el Gobierno para sortear «problemas de compatibilidad constitucional» y evitar quedar al margen del proceso.

Tajani, que ya defendió ante la Cámara de Diputados italiana que una ausencia de Italia sería «políticamente incomprensible», concluyó que el objetivo final sigue siendo ayudar a la población palestina para alcanzar la solución de dos «pueblos y dos estados».

La presencia de Italia en la reunión convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido duramente criticada por la oposición del Gobierno de Giorgia Meloni, a quien acusan de contribuir al «desmantelamiento del derecho internacional».EFE

