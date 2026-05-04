Talibanes denuncian 3 muertos y 14 heridos por ataques de Pakistán a infraestructura civil

2 minutos

Kabul, 4 may (EFE).- El Gobierno de los talibanes denunció este lunes la muerte de al menos tres civiles y 14 heridos tras una serie de bombardeos de Pakistán dirigidos contra infraestructura civil, como escuelas y un centro de salud en la provincia afgana oriental de Kunar, ubicada en la frontera entre ambos países.

«El régimen militar paquistaní ha continuado una vez más con sus crímenes, atacando viviendas civiles, escuelas, un centro de salud y mezquitas en el distrito de Dangam de la provincia de Kunar», informó el portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdullah Fitrat.

El portavoz precisó que los ataques provocaron «la muerte de tres civiles y heridas a otros 14, la mayoría de los cuales son mujeres y niños, además de importantes pérdidas económicas».

Añadió que las víctimas fueron en su mayoría civiles, destacando que: «Además de importantes pérdidas económicas, los ataques han provocado la muerte de tres civiles y heridas a otros 14, la mayoría de los cuales son mujeres y niños».

Este último ataque sigue a una serie de bombardeos en la misma provincia. A finales de abril, los ataques con misiles y fuego de mortero paquistaníes en Kunar dejaron 105 víctimas, incluidos ocho muertos y al menos 97 heridos ,entre ellos 30 estudiantes universitarios, según indicaron funcionarios talibanes y autoridades hospitalarias.

Islamabad negó haber golpeado objetivos civiles e insistió en que sus operaciones son ataques de precisión dirigidos exclusivamente contra refugios del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal grupo insurgente del país, al que acusa de operar bajo el amparo de los talibanes afganos en su intento por imponer un Estado islámico.

Por su parte, el Gobierno de Pakistán acusó el sábado a los talibanes de lanzar una «inhumana y violenta oleada» de ataques contra civiles que dejaron al menos nueve muertos y 15 heridos.

Desde el estallido de las hostilidades el pasado 26 de febrero, ambos ejércitos han mantenido un intercambio constante de fuego de artillería, incursiones de drones y choques directos entre tropas.

China, que comparte frontera con ambas naciones, lleva semanas intentando mediar en el conflicto entre los países vecinos. Arabia Saudi, Catar y Turquía también han intentado reducir las tensiones, pero los combates han continuado. EFE

lk-mtv/jgb