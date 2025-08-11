The Swiss voice in the world since 1935

Talibanes rechazan informe de ONU sobre maltrato a retornados en plena crisis migratoria

Kabul, 11 ago (EFE).- Los talibanes rechazaron el último informe de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) que denuncia malos tratos a afganos deportados desde Irán y Pakistán, y calificaron las acusaciones de «parciales» y «sin evidencias», según fuentes oficiales.

El portavoz del Ministerio de Exteriores talibán, Hafiz Zia Ahmad Takel, aseguró en un comunicado difundido en X que se ha abierto una investigación de alto nivel, ordenada por la oficina del primer ministro y liderada por una comisión interministerial.

Takel cuestionó la metodología del informe, basado en 49 entrevistas, y criticó el uso de términos «politizados» que, según dijo, dañan la neutralidad del documento.

Afirmó que UNAMA generaliza a partir de casos aislados y omite las experiencias positivas de los retornados en condiciones «seguras y dignas».

El portavoz también acusó al informe de falta de detalles para investigar las denuncias y de aplicar «sesgos políticos, lingüísticos y regionales», al tiempo que ignora «la identidad religiosa y social» del país, utilizando «términos políticamente cargados» como venganza, detención arbitraria, tortura y malos tratos, lo que, según él, socava la neutralidad.

Takel añadió que el pasado 5 de agosto se convocó a funcionarios de UNAMA para revisar su cobertura y advirtió que si persisten estos «informes infundados», el gobierno adoptará «medidas apropiadas». EFE

