Temas del día de EFE Internacional del 13 de agosto de 2025 (13.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Bruselas/Berlín.- Varios líderes europeos (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Finlandia y Polonia) se reúnen de manera virtual con el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, y posteriormente con el de Estados Unidos, Donald Trump, a quien expondrán su punto de vista sobre la guerra de Ucrania antes de la cumbre que va a mantener el próximo viernes en Alaska esté último y su colega ruso, Vladimir Putin.

– El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, que ha pedido no caer en el engaño de Rusia, ha viajado a Berlín para participar desde allí en la reunión junto al canciller federal, Friedich Merz.

– Rusia tachó de «política y prácticamente insignificantes» los contactos solicitados por los líderes europeos en vísperas de la cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de influir en la posición del último.

(La reunión europea está prevista para las 14.00 horas. La discusión con Trump es a las 15.00 horas)

(El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en una tercera reunión, que se inicia a las 16 horas y que agrupa a la llamada «coalición de voluntarios»)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene sus constantes ataques contra la Franja de Gaza mientras prepara su plan de conquista para la ciudad de Gaza, del que no han trascendido apenas detalles, cuando el grupo islamista Hamás se encuentra en El Cairo para abordar una nueva propuesta de los mediadores para un alto el fuego.

EUROPA CALOR

Redacción Medioambiente – Europa sigue bajo los efectos de una potente ola de calor que en el sur del continente viene acompañado con una multiplicación de incendios forestales que han afectado, sobre todo, a España, Portugal, los Balcanes y Grecia, país este en el que se han declarado más de 150 incendios en las últimas 24 horas.

ONU PLÁSTICOS

Ginebra – Las negociaciones para reducir la contaminación de plásticos en el mundo entran en sus últimas 48 horas, con dos grupos de países con posiciones opuestas, pues mientras unos quieren un tratado que limite la producción y sea legalmente vinculante, otros -que producen petróleo y tienen importantes industrias vinculadas al plástico- no aceptan ni límites ni compromisos.

HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe – Jimmy Cherizier, alias Barbecue, por cuyo paradero Estados Unidos elevó esta semana la recompensa hasta los cinco millones de dólares, es el más notorio líder de las bandas armadas en Haití, donde han desencadenado el caos con miles de muertos, lo que ha provocado que el país se encuentre, una vez más, en estado de emergencia.

R.UNIDO EE.UU

Londres – El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, que está de vacaciones con su familia en la zona inglesa conocida como Cotswolds, visita a los militares estadounidenses que están la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica de Fairford, en el condado de Gloucestershire (oeste de Inglaterra)

(Estados Unidos ha ofrecido 5 millones de dólares por el paradero de Barbecue)

COLOMBIA ATENTADO

Bogotá – Los colombianos despiden con un funeral solemne en la Catedral Primada de Bogotá al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes dos meses después de resultar gravemente herido en un atentado en Bogotá.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los candidatos a la Presidencia de Bolivia realizan sus cierres de campaña a cuatro días de las elecciones generales, con las encuestas recientes ubicando a los opositores de derecha Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga en los primeros lugares.

MÉXICO NARCOTRÁFICO

Ciudad de México – El Gobierno de México da los detalles sobre los 26 reos trasladados a Estados Unidos, todos ellos presuntamente vinculados a organizaciones criminales de tráfico de drogas, quienes se suman a los 29 narcotraficantes trasladados en febrero pasado a aquel país.

(Rueda de prensa a las 19.00 horas)

INDIA PERROS

Nueva Delhi- Una orden del Supremo indio para encerrar a todos los perros callejeros de Nueva Delhi divide a esta nación que venera a sus animales, y amenaza con poner fin a décadas de leyes proteccionistas en el país con la mayor población de perros callejeros del mundo y un tercio del total global de las muertes por rabia.

(Texto) (Foto) (video)

ESPECIALES

– Se publicará una serie especial este miércoles 13 y este jueves 14 con la guía UCRANIA GUERRA (Serie previa), con motivo de la cumbre que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el ruso Vladímir Putin, celebrarán en Alaska el viernes 15 para abordar la guerra en Ucrania y una posible paz.

– La Agencia EFE enviará una serie especial este miércoles 13 y este jueves 14 con la guía BOLIVIA ELECCIONES (Serie previa), con motivo de elecciones bolivianas que se celebrarán el domingo día 17.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Ginebra.- ONU PLÁSTICOS.- Se celebra la sexta ronda del Comité Negociador Intergubernamental que negocia un tratado vinculante sobre la contaminación con plásticos. (Texto) (Foto) (Audio)

Ginebra.- ONU PLÁSTICOS.- La ministra de Transición Energética de Francia, Agnès Pannier-Runacher, ofrece una rueda de prensa sobre los avances de las negociaciones para reducir la contaminación de plásticas, en la víspera del plazo para que éstas concluyan. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO EE.UU..- El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, que está de vacaciones con su familia en la zona inglesa conocida como Cotswolds, visita a los militares estadounidenses que están la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica de Fairford, en el condado de Gloucestershire (oeste de Inglaterra) (Texto)

América

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en junio. (Texto)

14:00h.- Miami.- EEUU HURACANES.- Babcock Ranch, ubicado en la costa oeste de Florida, se presenta como el primer pueblo «a prueba de huracanes» en Estados Unidos, gracias a su ubicación estratégica a 12 metros sobre el nivel del mar, un avanzado sistema de manejo de aguas, paneles solares y una infraestructura diseñada para resistir fuertes vientos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Quito.- ECUADOR DESAPARICIONES.- Comienza la audiencia preparatoria de jucio donde diecisiete militares de Ecuador seránformalmente acusados por la Fiscalía de la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes a quienes detuvieron de manera irregular y que días más tarde aparecieron muertos y con señales de disparos en la cabeza. (Texto)

16:00h.- Lima.- PERÚ JUSTICIA.- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) vuelve a enfrentar un pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía que lo acusa de cohecho por obras durante su gestión como gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014). (Texto) (Foto) (Vídeo)

17.15h.- Washington – EEUU TRUMP.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita el Centro Kennedy, donde tiene previsto hacer un anuncio en materia cultural. (Texto) (Vídeo)

18:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el dato del PIB colombiano del segundo trimestre. (Texto)

19:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ATENTADO.- Funeral del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Catedral Primada de Colombia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA URIBE – La defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe presenta ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación a la sentencia de doce años de cárcel que le impuso la Justicia de primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. (Texto)(Foto)

Montevideo.- URUGUAY LGTBI.- La Secretaría de Derechos Humanos presenta su informe ‘Estado de situación sobre el ejercicio de los derechos de las personas migrantes LGBTQI+ en Uruguay’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Cierre de campaña del empresario opositor Samuel Doria Medina rumbo a las elecciones generales del domingo 17 de agosto, Doria Medina encabeza las encuestas de votación junto al expresidente Jorge Tuto Quiroga con quien se podría enfrentar en el balotaje, en un proceso electoral marcado por una crisis económica y el llamado del expresidente Evo Morales a votar nulo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- El escritor mexicano Guillermo Arriaga habla con EFE tras su última novela ‘El hombre’ donde narra historias de personajes indígenas del norte de México en su cruce con los primeros empresarios estadounidenses (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA JUBILADOS.- Tras el veto del presidente Javier Milei de un reciente aumento de las pensiones, jubilados argentinos vuelven a marchar en Buenos Aires en reclamo de mejores condiciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a los próximos vencimientos de títulos de deuda (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a julio de 2025, después de que en junio se registrase una inflación interanual del 39,4 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA ARTE.- De niño, moldeaba la masa de las arepas en los desayunos familiares y jugaba con la arcilla de su abuelo albañil. Hoy, el artista colombiano Edgar Humberto Álvarez solo necesita cinco minutos y un trozo de plastilina para esculpir personajes que conmueven en redes y que, como contó a EFE, buscan despertar empatía y tender puentes donde muchos levantan muros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- R.DOMINICANA CORRUPCIÓN.- Un tribunal emite su sentencia contra los imputados en un caso de corrupción administrativa, entre ellos Alexis y Carmen Magalys Medina, hermanos del expresidente de la República Danilo Medina. Palacio de Justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA URIBE.- Apelación a la condena del expresidente colombiano Álvaro Uribe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BANCO DO BRASIL RESULTADOS.- Banco do Brasil, la mayor entidad financiera pública del país sudamericano, divulga sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025. (Texto)

Sao Paulo.- JBS RESULTADOS.- La multinacional brasileña JBS, una de las mayores procesadoras de proteína animal del mundo, divulga sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025. (Texto)

Nueva York.- HARVEY WEINSTEIN.- Audiencia sobre el nuevo juicio por agresión sexual en tercer grado que afrontará Harvey Weinstein en Nueva York. Tras haber sido declarado nulo hace tres semanas, esta vista podría dar lugar a una nueva fecha para el proceso.

San José – NICARAGUA EJÉRCITO – La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua conmemora su 45 aniversario con un acto que será encabezado por los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Texto)(Video)

África

Yuba.- SUDAN DEL SUR CULTURA.- En el tranquilo suburbio de Thongpiny, a las afueras de Yuba, el Centro Cultural Senius Hub lleva siendo una década un punto de encuentro para artistas de la capital de Sudán del Sur. En él, la poesía y la música conviven con debates sobre derechos humanos para fomentar la tolerancia en un país marcado por años de guerra y represión. Por Atem Simón Mabior. (Texto) (Foto)

Johannesburgo.- ÁFRICA AGUA.- Empieza en Ciudad del Cabo la Cumbre de África sobre Inversiones en Agua, organizada por la Unión Africana (UA) y su Programa de Inversión en Agua para África Continental (AIP,en inglés), a la que acudirán varios líderes africanos, en el marco de la presidencia sudafricana del G20. (Texto)

Nairobi.- ÁFRICA MPOX.- Se cumple el primer aniversario de la declaración de la epidemia de mpox -antes conocida como viruela del mono- como emergencia de salud pública de seguridad continental por parte de la Agencia de Salud de la Unión Africana, seguida un día después por la alerta sanitaria internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud, con más de 174.500 casos sospechosos y 1.922 muertes registrados en África desde 2024.

