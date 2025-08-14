Temas del día de EFE Internacional del 14 de agosto de 2025 (19.00 horas)

9 minutos

UCRANIA GUERRA

Washington/Moscú – La cumbre del viernes entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, el primer cara a cara entre presidentes de los dos países desde la invasión rusa de Ucrania, tendrá como tema central el «arreglo de la crisis ucraniana», aunque también la cooperación económico comercial, que «tiene un enorme potencial», según el Kremlin.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Putin y Trump comenzarán a las 11.30 hora local (19.30 GMT) del viernes su cumbre en una base militar en Alaska, según informó el Kremlin, que precisó algunas cuestiones de formato: primero habrá un «cara a cara» y después se sumarán delegaciones integradas por cinco altos funcionarios, lo que incluirá un «desayuno de trabajo».

(Se enviará documentación sobre la base de Elmendor-Richardson, en Anchorage, el lugar donde se celebra la reunión)

(Texto)

-El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablarán en la cumbre de mañana en Alaska de los «asuntos más complejos», pero no firmarán ningún documento, según informó hoy el Kremlin.

(Texto)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, podría sumarse a la cumbre de Alaska si la reunión del viernes con el líder ruso, Vladímir Putin, transcurre satisfactoriamente.

(Texto)

– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, alabó hoy los «enérgicos y sinceros» esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania, en víspera de la cumbre en Alaska con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

(Texto)

– Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, tienen previsto ofrecer una rueda de prensa conjunta mañana viernes tras su reunión en una base militar estadounidense en Alaska para dialogar sobre una tregua en Ucrania, confirmó este jueves la Casa Blanca.

(Texto)

– El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió este jueves durante una hora con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pero los dos mandatarios no hicieron declaraciones a la salida de la residencia oficial de Downing Street (Londres).

(Texto) (Foto)

-Se han enviado diversas informaciones sobre las operaciones en el frente: un ataque ucraniano con drones alcanza una refinería en la región rusa de Volgogrado y ataques rusos a Jerson dejan cuatro personas muertas en las últimas 24 horas.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La Administración Civil de Israel en Cisjordania (un órgano gubernamental en el territorio ocupado) ha dado luz verde a un plan de construcción en un enorme terreno al este de Jerusalén, el E1, que contribuirá a aislar la ciudad de los territorios palestinos y favorecerá la colonización, un movimiento que se produce con la ofensiva en Gaza como telón de fondo.

(Texto)

– El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, anunció este jueves la aprobación de un plan para construir miles de nuevas viviendas entre Jerusalén y el asentamiento israelí de Ma’ale Adumim, lo que aislaría Jerusalén Este del resto de Cisjordania ocupada: «esta realidad por fin entierra la idea de un Estado palestino».

(Texto)

– Egipto, Jordania y Catar condenaron este jueves como medidas que «alientan la violencia» los planes del Gobierno israelí para construir miles de nuevas viviendas entre Jerusalén y el asentamiento israelí de Ma’ale Adumim.

(Texto)

(Tanto el Gobierno palestino como Hamás han criticado la decisión del Gobierno israelí)

– El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró este jueves que la victoria en la guerra en la Franja de Gaza dependerá de la cohesión entre el Gobierno y el Ejército, en medio de recientes fricciones con miembros del Gobierno por la reportada oposición a los planes de capturar el enclave palestino.

(Texto)

– Los bombardeos israelíes se intensifican en la ciudad de Gaza, donde el Ejército expande su ofensiva desde el barrio de Zeitún (sur), dentro de los planes del Gobierno israelí para tomar los que considera los «dos últimos de bastiones de Hamás» en el enclave.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Al menos una veintena de personas murieron este jueves en la Franja de Gaza en ataques israelíes o mientras intentaban acudir a por comida, según informaron fuentes médicas en el enclave y la agencia palestina Wafa).

– Se ha enviado información de que una delegación del grupo islamista Hamás continúa este jueves sus reuniones en El Cairo con responsables de los servicios de inteligencia egipcios en medio de crecientes presiones para alcanzar un acuerdo de tregua en Gaza.

(Texto)

– Se celebra en Tel Aviv el Concierto de Sanación Nova, organizado por supervivientes y familias de asesinados por Hamás en el festival Nova el 7 de octubre de 2023. (Texto)

EUROPA INCENDIOS

Madrid/Viena- Europa sigue luchando sin pausa contra la ola de incendios forestales que, agravada por la sequía y las condiciones meteorológicas, asola países como España, Grecia y Portugal, aunque también afectan a Italia, Turquía y los países de los Balcanes, en medio de las temperaturas sofocantes y noches tropicales que han activado las alertas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La serie de incendios que afecta desde hace días a Grecia, Turquía y los Balcanes Occidentales ha mejorado este jueves después de que hayan ardido más de 110.000 hectáreas, pero el riesgo de nuevos fuegos sigue siendo elevado.

(Texto)

ONU PLÁSTICOS

Ginebra – Ultima jornada de la sexta ronda del Comité Negociador Intergubernamental que negocia un tratado vinculante sobre la contaminación con plásticos, después de que este miércoles una arrolladora mayoría de países y la sociedad civil manifestaron decepción y rechazo a la nueva versión del tratado global presentado.

(Texto)

– Recicladores de distintas regiones del mundo pidieron este jueves reconocimiento al rol clave que juegan en la lucha contra la contaminación de plásticos, en el marco de las negociaciones internacionales que hoy llegan a su punto final en Ginebra y en las que sus representantes han podido participar como observadores.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se ha enviado un análisis titulado ‘Negociaciones sobre el plástico: Una apuesta ambiciosa o resignarse a un texto irrelevante’

(Texto)

PAPA LEON XIV

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV cumple 100 días de pontificado, desde aquel 8 de mayo en el que se asomó al balcón de la fachada de la basílica de San Pedro, y que han estado marcados por su carácter reservado, una total prudencia, ya que aún no ha tomado decisiones importantes, y una fuerte inclinación por la diplomacia. Por Cristina Cabrejas

(Texto) (Audio)

PERÚ VIZCARRA

Lima – El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) ingresó este jueves a la cárcel de Barbadillo, situada en el este de Lima, para cumplir con los cinco meses de prisión preventiva ordenada en su contra por presuntos sobornos cuando fue gobernador regional en Moquegua, y coincide en esa prisión con otros tres exmandatarios: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

II GUERRA MUNDIAL ANIVERSARIO

Tokio -Japón conmemorará este viernes el 80 aniversario de su rendición incondicional en la II Guerra Mundial, en un momento marcado por una nueve corriente de revisionismo histórico sobre el papel del país asiático en el conflicto y por el creciente desconocimiento del tema entre las nuevas generaciones. Por Antonio Hermosín Gandul

(Texto) (Imágenes de archivo sobre el partido político nacionalista Sanseito, recursos de archivo en www.lafototeca.com, cód 22933425, 22933428, 22968729 y otros)

– Ante el 80 aniversario de la liberación de la península, Corea del Sur se debate entre el recuerdo de la resistencia contra la ocupación japonesa, los contenciosos históricos con el país vecino y la necesidad de afianzar un diálogo pragmático con Tokio.

(Texto) (Protestas en Seúl contra Japón por el tema de las esclavas sexuales y trabajos forzados, recursos de archivo en www.lafototeca.com, cód 5107158, 5107157, 5107156 y otros )

– En la víspera del 80º aniversario de la liberación de la península coreana, crece la expectativa sobre si el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, optará por un mensaje más conciliador hacia Japón o mantendrá el foco en las disputas históricas.

(Texto)

CHINA ROBOTS

Pekín.- Los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides quedaron inaugurados este jueves en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad ‘Cinta de Hielo’ de Pekín, con la participación de 280 delegaciones de 16 países que competirán hasta el 17 de agosto en 26 disciplinas repartidas en cuatro categorías.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

DADDY YANKEE

San Juan – El artista urbano puertorriqueño Daddy Yankee dijo este jueves que espera que “en la paz de Dios termine” la demanda contra su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeisha González, por presunta destrucción de archivos de sus corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– EFE concluye una serie especial este jueves 14 con la guía UCRANIA GUERRA (Serie previa), con motivo de la cumbre que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el ruso Vladímir Putin, celebrarán en Alaska el viernes 15 para abordar la guerra en Ucrania y una posible paz.

– También concluye una serie especial este jueves 14 con la guía BOLIVIA ELECCIONES (Serie previa), con motivo de elecciones bolivianas que se celebrarán el domingo día 17.

