Temas del día de EFE Internacional del 19 de agosto de 2025 (09.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú/Washington.- La reunión en Washington que mantuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de Ucrania, Volodimir Zelenski, y varios países europeos deja asuntos por concretar: si Putin está dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano en las próximas dos semanas, como será el compromiso para garantizar la seguridad de Ucrania, y el papel de Estados Unidos en dicha garantía.

– El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a una reunión por videoconferencia este martes para informar del encuentro que mantuvieron el lunes en Washington el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el estadounidense, Donald Trump, junto a varios líderes europeos.

– Qué piensan los ucranianos de la reunión entre Donald Trump y Zelenski en la Casa Blanca?. De esa reunión esperaban que el presidente de Estados Unidos presionase al de Ucrania para aceptar unas condiciones desfavorables para poner fin a la guerra. Por Rostyslav Averchuk.

ISRAEL PALESTINA

El Cairo/Jerusalén – El grupo islamista Hamás confirmó que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, mientras Israel sigue avanzando en sus planes para ocupar la ciudad de Gaza y otras zonas de la Franja palestina y desplazar a su población.

– La comunidad internacional conmemora en Ginebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria en un contexto trágico, con la pérdida de cientos de voluntarios y trabajadores dedicados a salvar vidas y brindar ayuda esencial a víctimas del conflicto en Gaza.

ONU VIOLENCIA SEXUAL

Naciones Unidas- El Consejo de Seguridad de la ONU debate sobre la prevalencia de la violencia sexual en los conflictos armados de todo el mundo. La representante especial del secretario general para este asunto, Pramila Patten, expondrá un informe ante el Consejo.

INDIA CHINA

Nueva Delhi.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, recibe al ministro de Exteriores de China, Wang Yi, un encuentro que escenifica el pragmático y acelerado deshielo en las relaciones entre los dos gigantes asiáticos, forzado por la agresiva política de aranceles de Estados Unidos.

HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe- Más de 1 millón de haitianos se encuentran desplazados internos en el país caribeño tras huir de la violencia, hacinándose miles de ellos en campamentos improvisados donde malviven sin acceso a necesidades mínimas de salud o refugio.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los opositores Rodrigo Paz y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga retoman la campaña hacia la segunda vuelta del 19 de octubre en Bolivia en busca de alianzas con los candidatos rezagados tras unas elecciones que marcaron el fin de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).

INDIA LLUVIAS

Nueva Delhi – Las autoridades indias emiten una alerta roja para la capital financiera del país, Bombay, tras dos días de intensas precipitaciones, mientras Nueva Delhi se prepara ante la inminente crecida del río Yamuna, que se prevé supere el nivel de peligro, según la Comisión Central del Agua.

IRÁN POLÍTICA

Teherán- ¿Interacción o confrontación? Es la cuestión que enfrenta estos días a los políticos iraníes. De un lado, el sector reformista que aboga por dialogar con Occidente sobre el programa nuclear y aliviar tensiones; del otro, los conservadores que rechazan cualquier negociación sin ofrecer una alternativa viable a la creciente presión internacional.

MÉXICO GASTRONOMÍA

Ciudad de México – El reconocido chef mexicano Eduardo García, reconocido con una estrella Michelin, habla con EFE sobre lo complicado que fue su camino a este logro, tras haber perseguido el sueño americano en Estados Unidos y ser deportado en dos ocasiones.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de la zona del euro de junio.

18:00h.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El vicecanciller alemán y ministro de Finanzas, el político socialdemócrata Lars Klingbeil, pronuncia un discurso en el marco de las festividades de la ciudad bávara de Dachau.

Kiruna.- SUECIA IGLESIA.- La iglesia de Kiruna, considerada uno de los edificios más icónicos de Suecia será trasladada cinco klómetros para permitir la expansión de una mina subterránea. (Texto)

Ginebra.- DÍA HUMANITARIO.- La comunidad internacional conmemora el Día Humanitario Mundial en un contexto trágico, con la pérdida de cientos de voluntarios y trabajadores dedicados a salvar vidas y brindar ayuda esencial a víctimas del conflicto en Gaza. (Texto)

Londres.- ESCOCIA MÉXICO.- Glasgow (R. Unido),- Un equipo internacional de investigadores liderado por la Universidad de Edimburgo ha determinado que Ciudad de México ha recibido, de media, una capa de ceniza volcánica cada 900 años durante los últimos 400.000, según un núcleo de sedimentos de 500 metros perforado en 2016 en el lago Chalco. (Texto) (Foto)

América

15:00h.- Asunción.- PARAGUAY MÚSICA.- La Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay invita a una conferencia de prensa sobre la ‘Semana de la Guarania 2025’, el género musical paraguayo declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que este año cumple 100 años de su creación. Espacio Cultural Staudt, en el microcentro de Asunción (Texto) (Foto)

15:30h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- La coalición política ‘La fuerza de las regiones’ inscribe los nombres de cuatro potenciales candidatos presidenciales (tres exgobernadores y un exalcalde) entre los cuales elegirá en noviembre próximo al nominado para disputar las elecciones de 2026. Registraduría Nacional del Estado Civil (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- San José.- PARAGUAY DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia por una demanda contra el Estado de Paraguay por violaciones a la libertad de expresión en 1998 en perjuicio del entonces director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo Moscarda, a quien un tribunal local condenó por difamación, injurias y calumnias en las publicaciones del medio. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Texto)

18:00h.- Miami.- JAY WHEELER.- El cantante puertorriqueño Jay Wheeler, conocido por el género urbano, explora un «nuevo capítulo» al lanzar un tema de bachata, ‘Por fa no te vayas’, mientras destaca el auge de los ritmos tropicales latinos y la atención musical global que está despertando Puerto Rico, según cuenta en entrevista a EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami – EEUU ROBOTS – Hastiados por la superpoblación de las pitones birmanas, una especie invasora en Estados Unidos, las autoridades de Florida han comenzado a emplear como carnada a conejos robots que simulan el olor, el calor corporal y el movimiento de estos animales para capturar a las esquivas serpientes. (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo.- URUGUAY TURISMO.- El ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni, diserta en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de España en el país sudamericano. (Texto) (Foto)

Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- La cantante australiana Kylie Minogue se presenta en Bogotá como parte de su ‘Tension Tour 2025’. Movistar Arena.

Lima.- PERÚ CORRUPCIÓN.- Al coronel policial peruano Harvey Colchado no le tiembla el pulso al señalar la corrupción en la Policía. Su incómoda voz para muchos ha provocado que haya pasado de protagonizar históricos operativos contra expresidentes, corrupción y terrorismo, a un retiro forzoso que intenta revertir en tribunales para poder seguir luchando contra el crimen (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO GASTRONOMÍA.- El reconocido chef mexicano Eduardo García, reconocido con una estrella Michelin, habla con EFE sobre lo complicado que fue su camino a este logro (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida lleva a cabo la ejecución de Kayle Bates,de 67 años y condenado a la pena de muerte por matar a cuchilladas a una mujer de 24 años en el condado de Bay, y que supondrá la décima en lo que va de año. (Texto)

Miami.- HURACANES ATLÁNTICO.- Seguimiento al huracán Erin, que amenaza esta semana con marejadas y corriente de resaca en la costa este estadounidense y canadiense. (Foto)

Miami.- PREMIOS JUVENTUD.- La cadena TelevisaUnivision anuncia los nominados a los Premios Juventud de la música latina, que por primera vez se entregarán en Panamá este años, en septiembre próximo. (Foto)

San Juan.- PUERTO RICO CULTURA.- Rita Moreno presenta este martes la primera edición de ‘Diálogos Icónicos’ que se representará el 21 de agosto en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de San Juan, Puerto Rico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CRISIS CLIMÁTICA.- Presentación de un estudio sobre el impacto de la crisis climática, ambiental y energética en la niñez y adolescencia de Panamá, en el que participan el Ministerio de Ambiente y Unicef. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

NIGERIA YIHADISTAS.- Lagos.- Se celebra una audiencia judicial en el caso de cinco hombres acusados de perpetrar un ataque yihadista contra una iglesia católica en 2022 el suroeste de Nigeria, en el que murieron al menos cuarenta personas. (Texto)

Asia

14:00h.- Nueva Delhi.- INDIA CHINA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, recibe al ministro de Exteriores de China, Wang Yi (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA LLUVIAS.- Las autoridades de Nueva Delhi están en alerta ante la inminente crecida del río Yamuna, que se prevé supere el nivel de peligro a su paso por la capital, según la Comisión Central del Agua. (Foto) (Vídeo)

Kabul.- AFGANISTÁN INDEPENDENCIA.- Afganistán conmemora oficialmente su Día de la Independencia, una fecha que celebra la firma del Tratado de Rawalpindi en 1919, que otorgó al país la soberanía frente al control británico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN REPÚBLICA DOMINICANA.- El ministro de la presidencia de República Dominicana, José Ignacio Paliza, inicia una visita de una semana a Japón para participar en el día de honor de la Expo de Osaka y durante la que se reunirá con funcionarios del país asiático.

