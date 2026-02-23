Temas del día de EFE Internacional del 23 de febrero de 2026 (09.00 horas)

MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México – México intenta volver a la normalidad tras la ola de violencia desatada en al menos 16 estados del país tras la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque las clases siguen suspendidas en algunas zonas del país.

– La muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), supone una victoria de las autoridades y un duro golpe al crimen organizado en México, aunque la ola de violencia desatada como respuesta en numerosos estados por el grupo criminal muestra los desafíos de seguridad.

(Se ha enviado un resumen a las 04.20 horas: «La violencia recorre México tras la muerte de El Mencho en operativo con ayuda de Estados Unidos)

(España ha aconsejado «extremar la precaución» por la violebncia tras la muerte de El Mencho, advertencia que han realizado otros países)

UCRANIA GUERRA

Bruselas – Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) intentan aprobar este lunes, durante un Consejo en Bruselas, el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia con ocasión del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania iniciada hace cuatro años.

(En una entrevista con la BBC, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha dicho que Putin ha comenzado ya la tercera guerra mundial)

– La Unión Europea escenificará mañana su papel de único sostén de Ucrania con el viaje a Kiev de sus representantes para arropar al presidente Volodímir Zelenski en el cuarto aniversario de la invasión rusa.

– Tras cuatro años de guerra con Rusia, la economía de Ucrania, dependiente en buena parte de inyecciones de préstamos y centrada en gastos de seguridad y defensa, prevé un crecimiento de su PIB en torno al 1,8 %, menos que el año anterior. (Texto)

– Rusia celebra el Día del Defensor de la Patria en víspera del cuarto aniversario de la guerra en Ucrania.

– Se inaugura en Berlín el ‘Museo de Ucrania’, el único fuera de Ucrania que muestra de forma tan directa la realidad física de esta guerra, al exhibir un arsenal real de material bélico.

IRÁN EEUU

Teherán- Irán se prepara para una nueva ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos el jueves en Ginebra, en medio de la creciente presión militar de Washington y con renovadas protestas en universidades contra la República Islámica.

GUERRA COMERCIAL

Pekín – China aseguró este lunes que está «evaluando» el contenido y el impacto del fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump y volvió a criticar el «proteccionismo» de Washington, después de que el dirigente anunciara una nueva tarifa global del 15 %.

– Ganadores y perdedores en Asia-Pacífico del nuevo régimen arancelario: China y potencias exportadoras como Vietnam se benefician, Singapur y Australia salen perdiendo.

– En Bruselas, después de que la Comisión Europea pidiera «claridad total» a EEUU sobre los aranceles, el jefe de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo (PE), Bernd Lange, va a proponer este lunes suspender el proceso de ratificación del pacto comercial entre Bruselas y Washington.

ONU D.HUMANOS

Ginebra – El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas inaugura su primera sesión del año en medio de un clima marcado por la confrontación y con la presencia de decenas de dignatarios, entre ellos de países que se encuentran en el centro de las crisis mundiales, como Irán, Venezuela y Cuba.

09:05h.- El secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, inaugura la sesión.

10:10h.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interviene por videoconferencia. Le seguirán a lo largo de la mañana el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, la ministra de Asuntos Exteriores de Palestina, Varsen Aghaekian, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Ghariabadi.

EEUU TEMPORAL

Nueva York – Alrededor de 70 millones de personas se enfrentan este lunes a las consecuencias de una gran tormenta invernal que ha puesto en situación de emergencia a una amplia región desde Boston y Nueva York hasta Nueva Jersey y que ha obligado a cancelar unos 3.800 vuelos y podría dejar casi un metro de nieve en algunos puntos.

SÁHARA OCCIDENTAL

Washington – Marruecos y el Frente Polisario, junto a Argelia y Mauritania como observadores, celebran este lunes y martes en Washington una nueva ronda de conversaciones sobre el Sáhara Occidental convocados por EE.UU, después del reciente encuentro en Madrid, y al igual que este será en la más estricta confidencialidad.

(Texto)

CPI FILIPINAS

La Haya – La Corte Penal Internacional (CPI) dará comienzo este lunes a una semana de audiencias en las que la Fiscalía busca confirmar tres cargos de crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, al que considera responsable de numerosos asesinatos en el marco de su sangrienta guerra contra las drogas en Filipinas.

– La septuagenaria Llore Pasco ha viajado de Filipinas hasta La Haya para ser testigo de un momento clave para su familia: sus dos hijos fueron asesinados, como otras miles de personas, en la llamada guerra contra las drogas emprendida por Duterte. . Por Uxía Pérez (Texto)

PAÍSES BAJOS GOBIERNO

La Haya – El nuevo gobierno neerlandés, formado por una coalición de tres partidos de centroderechas, será investido este lunes tras más de tres meses de negociaciones, en las que el liberal progresista Rob Jetten tuvo que conformarse con liderar un gabinete en minoría y cediendo carteras de peso a los liberales de derechas.

(Se enviarán también Perfil de Rob Jetten, el primer ministro más joven de Países Bajos, y unas Claves del nuevo gobierno neerlandés: europeísta, joven, ambicioso, pero en minoría)

VENEZUELA EEUU

Caracas – La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por activistas y familiares de detenidos, fija posición sobre la Ley de Amnistía aprobada el pasado jueves en Venezuela.

(Hasta ahora, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, confirmó que 54 personas han sido liberadas desde el pasado viernes hasta este domingo tras la promulgación de la Ley de Amnistía, al contrario que el presidente del Legislativo, el chavista Jorge Rodríguez, que ha hablado de «cientos de liberaciones»)

– El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

– Cuando Cristopher Landazuri cruzó la frontera hacia Colombia en 2019 no tenía trabajo, ni casa, ni rumbo. Dormía en las calles de Cúcuta, cayó en las drogas y sobrevivía como podía en esa ciudad limítrofe, parte de los más de 2.200 kilómetros de frontera que comparten ambos países y que se convirtió en la principal puerta de escape para millones de venezolanos. (Crónica)

PARAMOUNT WARNER BROS

Nueva York – Este lunes se cumple el plazo dado por Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance para mejorar su oferta de compra, después de que el grupo rechazara su última propuesta y lograra el visto bueno de Netflix para seguir negociando con otros interesados antes de tomar una decisión definitiva, en un caso que ha enfrentado varios giros y pujas por uno de los principales estudios de Hollywood.

(Texto)

CHINA IA

Pekín – Un año después de que DeepSeek sacudiera la industria global de la IA con su ‘chatbot’, China vuelve al centro del debate tecnológico con los vídeos hiperrealistas de Seedance 2.0, la herramienta de vídeo de ByteDance que abre una nueva batalla en el sector y reaviva la controversia sobre derechos de autor en Hollywood.

(Texto) (Audio) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- Cuatro años después de la invasión rusa a gran escala de toda Ucrania se inaugura en Berlín el ‘Museo de Ucrania’ , el único museo en el mundo fuera de Ucrania que muestra de forma tan directa la realidad física de esta guerra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:05h.- Ginebra.- ONU D.HUMANOS.- El secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, inaugura en Ginebra la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. (Texto)

10:00h.- Múnich.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial en Alemania.

10:10h.- Ginebra.- COLOMBIA D.HUMANOS.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, interviene por videoconferencia en la sesión inaugural de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que se inicia en Ginebra. (Texto)

11:00h.- Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Se celebra en Ankara en segunda instancia un nueva sesión del juicio que busca anular por supuestos amaños el congreso del partido opositor CHP de 2023 para destituir la actual cúpula.

11:30h.- Ginebra.- CUBA D.HUMANOS.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, interviene en Ginebra en la sesión inaugural de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:55h.- Ginebra.- PALESTINA D.HUMANOS.- La ministra de Asuntos Exteriores de Palestina, Varsen Aghaekian, interviene en Ginebra en la sesión inaugural de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (Texto)

13:00h.- Londres.- LONDRES SEMANA MODA.- Última jornada de la semana de la moda de Londres de otoño/invierno 2026, en la que desfilarán las colecciones de Burberry o Yuhan Ao, entre otros. Cramer Street Art Gallery, 13 Cramer Street, London, W1U 4EA (Vídeo)

13:19h.- Ginebra.- VENEZUELA D.HUMANOS.- El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil Pinto, interviene en Ginebra en la sesión inaugural de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- París.- FRANCIA SARKOZY.- El Tribunal Judicial de París examina el próximo 23 de febrero en una audiencia a puerta cerrada la solicitud del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien pide no portar por segunda vez el brazalete electrónico por su última condena en firme. (Texto)

14:30h.- Ginebra.- IRÁN D.HUMANOS.- El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Ghariabadi, Interviene en Ginebra en la sesión inaugural de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (Texto)

15:00h.- Coblenza.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visitar la Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio de las Fuerzas Armadas en su sede de Coblenza.

15:00h.- Bucarest.- DIGI RESULTADOS.- El operador rumana de telefonía móvil Digi, el cuarta más grande en el mercado español, presenta hoy sus resultados preliminares para el año 2025. (Texto)

17:45h.- Bruselas.- UE TELECOMUNICACIONES.- La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo examina la polémica por los contratos del Gobierno español con Huawei con un representante de la Comisión Europea

La Haya.- CPI FILIPINAS.- La Corte Penal Internacional (CPI) dará comienzo este lunes a una semana de audiencias en las que la Fiscalía busca confirmar tres cargos de crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, al que considera responsable de numerosos asesinatos en el marco de su sangrienta guerra contra las drogas en Filipinas. (Texto)

La Haya.- PAÍSES BAJOS GOBIERNO.- El nuevo gobierno neerlandés, formado por una coalición de tres partidos de centroderechas, será investido este lunes tras más de tres meses de negociaciones, en las que el liberal progresista Rob Jetten tuvo que conformarse con liderar un gabinete en minoría y cediendo carteras de peso a los liberales de derechas. (Texto) (Foto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Rusia celebra el Día del Defensor de la Patria en víspera del cuarto aniversario de la guerra en Ucrania (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA FINLANDIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, para abordar las relaciones bilaterales, la agresión de Rusia contra Ucrania y las negociaciones de paz en curso, así como la situación actual de la política de seguridad. (Texto)

Ginebra.- ONU D.HUMANOS.- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebra su primera sesión del año, hasta el 2 de abril, para debatir las principales crisis globales de derechos humanos en un contexto marcado por las amenazas al multilateralismo por parte de las grandes potencias. (Texto)

América

12:00h.- Asunción.- PARAGUAY EDUCACIÓN.- Da inicio el nuevo año escolar en Paraguay en medio de las tensiones entre educadores y el Ejecutivo del presidente Santiago Peña por un proyecto de reforma a la ley de jubilaciones públicas que el Congreso planea discutir en marzo. (Texto) (Foto)

12:00h.- Sao Paulo.- TELEFÓNICA BRASIL RESULTADOS.- Vivo, la filial brasileña del grupo español Telefónica, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU TELEVISIÓN.- Karla Souza, motivada por nuevos incentivos al cine en México mientras ella brilla en EEUU (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Sao Paulo.- TELEFÓNICA BRASIL RESULTADOS.- Vivo, filial brasileña del grupo español Telefónica, comenta sus resultados financieros referentes a 2025.

19:00h.- Ciudad de Panamá.- ODEBRECHT PANAMÁ.- Tras un receso de diez días, se retoma el juicio de Odebrecht en Panamá con el inicio de la etapa de los alegatos finales del caso, el mayor escándalo de corrupción del país y que involucra a dos expresidentes, exministros y empresarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Ciudad de Panamá.- ODEBRECHT PANAMÁ.- Tras un receso de diez días, se retoma el juicio de Odebrecht en Panamá con el inicio de la etapa de los alegatos finales del caso, el mayor escándalo de corrupción del país y que involucra a dos expresidentes, exministros y empresarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.) – ROB REINER – Nick Reiner es notificado de su imputación por el asesinato de su madre y de su padre, el director Rob Reiner.

Ciudad de México – MÉXICO DESIGUALDAD -La organización Oxfam México presenta el informe ‘Oligarquía y democracia’ donde plantea nueve propuestas contra la extrema acumulación del poder. (Texto) (Foto)

Ciudad de México – MÉXICO PIB – El Instituto Nacional de Estadística de México difunde el dato definitivo del producto interno bruto (PIB) de 2025 tras estimar en enero un crecimiento del 0,5 % anual, y del 1,6 % de octubre a diciembre, lo que es el menor crecimiento anual desde 2021. (Texto)

Miami – EEUU TELEVISIÓN (Entrevista) – La actriz mexicana Karla Souza se siente motivada por los nuevos incentivos al cine que anunció el Gobierno de México, mientras ella «aporta» a la representación de los latinos en Estados Unidos, donde protagoniza en inglés la serie ’56 Days’, un nuevo thriller erótico de Prime Video.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington – EEUU LAGARDE – Discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, con motivo de la entrega del premio Paul Volcker.

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Sao Paulo.- GERDAU RESULTADOS.- La siderúrgica brasileña Gerdau, una de las mayores productoras de aceros largos de América, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Nueva York – PARAMOUNT WARNER BROS – Se cumple el plazo que dio Warner Bros Discovery (WBD) del periodo de negociación de siete días con Paramount Skydance (PSKY).

Bogotá.- COLOMBIA VENEZUELA.- Cuando Cristopher Landazuri cruzó la frontera hacia Colombia en 2019 no tenía trabajo, ni casa, ni rumbo. Dormía en las calles de Cúcuta, cayó en las drogas y sobrevivía como podía en esa ciudad limítrofe, parte de los más de 2.200 kilómetros de frontera que comparten ambos países y que se convirtió en la principal puerta de escape para millones de venezolanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Naciones Unidas.- MINUSCA ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU revisa el estado de Minusca, la misión de mantenimiento para proteger a los civiles de la República Centroafricana aprobada en 2014.

Naciones Unidas.- EEUU ÁFRICA.- El embajador estadounidense ante la ONU para la Gestión y Reforma, Jeff Bartos, ofrece una rueda de prensa tras realizar un viaje a República Democrática del Congo, República Centroafricana y Kenia.

O.Medio y África

Túnez -TÚNEZ DERECHOS – Comienza el juicio del letrado y exjuez tunecino, Ahmed Souab, detenido desde casi un año por declaraciones criticando la no autonomía de la Justicia en su país. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA IA.- Un año después de que DeepSeek sacudiera la industria global de la IA con su ‘chatbot’, China vuelve al centro del debate tecnológico con los vídeos hiperrealistas de Seedance 2.0, la herramienta de vídeo de ByteDance que abre una nueva batalla en el sector y reaviva la controversia sobre derechos de autor en Hollywood. (Texto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR BRASIL.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Seúl con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, con quien ha acordado ampliar la cooperación económica entre los países, en un contexto de reconfiguración de alianzas por la deriva internacional de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN ASIA.- Los ministros de Defensa de Japón y los países insulares del Pacífico celebran en Tokio una reunión para abordar los retos regionales y vías de cooperación para hacerles frente, en el que marca el tercer encuentro de estas características.

Tokio.- JAPÓN EMPERADOR.- El emperador Naruhito de Japón cumple este lunes 66 años. (Foto) (Vídeo)

