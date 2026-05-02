Temas del día de EFE Internacional del domingo 3 de mayo

6 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Irán insiste en su llamada a Estados Unidos para que decida si quiere encontrar una solución diplomática o seguir con la confrontación tras la presentación de su última propuesta esta semana.

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ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Jerusalén – Los dos activistas de la Flotilla Global Sumud arrestados por Israel, el palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, comparecen ante el Tribunal de Magistrados de Ashkelon en una vista penal para decidir sobre la prórroga de su detención por parte de las autoridades israelíes.

(Texto)

OPEP+ REUNIÓN

Viena – Siete países clave de la alianza OPEP+, entre ellos Arabia Saudí y Rusia, celebran una teleconferencia ministerial para decidir si aumentan su producción petrolera en junio.

(Texto)

EEUU TRUMP

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha empeñado en poner su imagen y su nombre en pasaportes, monedas o edificios federales, en una práctica contraria a la tradición política estadounidense que, según algunos críticos, recuerda a regímenes autoritarios o monarquías y subraya su afán de consolidarse como uno de los grandes próceres del país, pese a la amplia oposición que genera.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis – Ucrania pretende duplicar los salarios de su infantería y permitir que algunos soldados puedan tomarse un descanso tras años de servicio, según la ampliamente esperada reforma del Ejército anunciada por el presidente Volodímir Zelenski. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

MALI CONFLICTO

Bamako – El Gobierno de Mali continúa con los bombardeos en zonas fronterizas del país para tratar de neutralizar a los yihadistas y separatistas que lanzaron una ofensiva sobre Bamako y otras ciudades el pasado día 28.

(Texto)

ECUADOR CRIMINALIDAD

Quito – Ecuador inicia un nuevo toque de queda nocturno en casi la mitad del país durante casi 15 días, lo que incluye a Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades del país, para combatir al crimen organizado causante de la peor crisis de violencia de la historia del país.

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OPERACIÓN ATALANTA

Mombasa – Entre un calor y una humedad sofocantes y bajo una lluvia intermitente, la fragata italiana ITS Emilio Bianchi, buque insignia de la Operación Atalanta de la Unión Europea (UE) contra la piratería somalí en el océano Índico, descansa en el puerto de Mombasa, la ciudad más vieja de Kenia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA CRISIS

Caracas – Opositores venezolanos se concentran en Caracas en respuesta a una convocatoria de la líder María Corina Machado para pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela. Sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania pretende duplicar los salarios de su infantería y permitir que algunos soldados puedan tomarse un descanso tras años de servicio, según la ampliamente esperada reforma del Ejército anunciada por el presidente Volodímir Zelenski. (Texto)

10:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA ÁNGELUS.- El papa León XIV preside el tradicional rezo del Ángelus de los domingos (Texto) (Foto)

Viena.- OPEP+ REUNIÓN.- Siete países clave de la alianza OPEP+, entre ellos Arabia Saudí y Rusia, celebran una teleconferencia ministerial para decidir si aumentan su producción petrolera en junio.

América

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor. Centro de Exposiciones Corferias

Quito.- ECUADOR CRIMINALIDAD.- Ecuador inicia un nuevo toque de queda nocturno en casi la mitad del país durante casi 15 días, lo que incluye a Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades del país, para combatir al crimen organizado causante de la peor crisis de violencia de la historia del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia iniciará una reforma para corregir los vacíos y aspectos obsoletos del sistema vigente, tras culminar un ciclo de cinco comicios en los dos últimos años, afirma en una entrevista con EFE el presidente de ese organismo, Gustavo Ávila. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ESPAÑA.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicia un viaje institucional de diez días a México con una agenda de trabajo enfocada en intensificar las relaciones económicas y culturales, durante el que viajará a Ciudad de México, Aguascalientes, la Riviera Maya y Monterrey. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- El escritor mexicano David Toscana habla con EFE sobre ‘El ejército ciego’, su última novela ganadora del Premio Alfaguara 2026, con la que narra aquel momento histórico en el que el emperador bizantino Basilio II ordenó arrancar los ojos de 15.000 soldados y que encuentra similitudes con la violencia actual. (Texto) (Foto)

13:00h.- Nueva York.- MET GALA.- La Met Gala acaparará todas las conversaciones mañana en Nueva York, esta vez por las expectativas en torno al patrocinio del magnate Jeff Bezos, la reaparición de Beyoncé tras una década de ausencia y, como cada año, las extravagantes elecciones de moda de los famosos invitados. (Texto) (Foto)

16:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Opositores venezolanos se concentran en Caracas en respuesta a una convocatoria de la líder María Corina Machado para pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela. Sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO SIRIA.- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, recibirá en El Cairo este domingo 3 de mayo a su homólogo sirio Asad al Shaibani, con quien se reunirá en la Nueva Capital Administrativa.

África

09:00h.- Mombasa.- OPERACIÓN ATALANTA.- Entre un calor y una humedad sofocantes y bajo una lluvia intermitente, la fragata italiana ITS Emilio Bianchi, buque insignia de la Operación Atalanta de la Unión Europea (UE) contra la piratería somalí en el océano Índico, descansa en el puerto de Mombasa, la ciudad más vieja de Kenia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Dougga.- TÚNEZ MÚSICA.- El cantante canadiense Bryam Adams actúa por primera vez en Túnez, como parte de la 50ª edición del Festival Internacional de Dougga, donde presentará su gira acústica ‘Bare Bones Tour’. Antiguo teatro de Dougga

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