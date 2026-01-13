Temas del día de EFE Internacional del miércoles 14 de enero

GROENLANDIA EEUU

Nuuk – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido a Groenlandia en el primer eslabón del conflicto a tres bandas que EEUU, Rusia y China están disputando para controlar el Ártico, lo que puede colocar a la región en una crisis de consecuencias imprevisibles. Por Julio César Rivas

– El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, prevé reunirse este miércoles con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para tratar sobre Groenlandia, un encuentro en el que también estará presente la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

(Según Rasmussen, la reunión se celebrará en la Casa Blanca y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ejercerá de anfitrión)

– La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, celebra la reunión semestral con los presidentes de los dos territorios autónomos de Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe, en medio de las amenazas de Estados Unidos para hacerse con esa isla ártica. (Texto)

– Los seis años de sequía que padece Irán, los recursos minerales que atesora Groenlandia, los acuerdos energéticos transfronterizos firmados por Venezuela o los intereses rusos en el Ártico sitúan los principales conflictos internacionales sobre un telón de fondo medioambiental. (Texto)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – La tensión continúa en Irán pese a un aparente descenso de las protestas, que se ha traducido en una disminución de las fuerzas de seguridad en las calles, mientras Estados Unidos anima a los manifestantes a tomar las instituciones afirmando que la ayuda está en camino.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Gaza sufre las consecuencias del temporal, con la mayoría de su población desplazada y residiendo en tiendas de campañas y espacios no preparados para soportar el invierno, mientras Israel sigue el desarrollo de las protestas en Irán y la posible intervención estadounidense en el país, que puede conllevar un ataque en territorio israelí.

MÉXICO CUBA

Ciudad de México – México enfrenta el desafío de convertirse en el principal proveedor de combustible a Cuba, en medio de las tensiones geopolíticas generadas por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por EEUU y el fin de los envíos desde Caracas anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, este fin de semana.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania trabaja a contrarreloj para hacer frente a las graves consecuencias para su sistema energético de una escalada de ataques aéreos rusos que coincide con la caída extrema de las temperaturas y que el Kremlin justifica como una respuesta a bombardeos ucranianos supuestamente contra civiles en territorio ruso.

(Texto)

FRANCIA GOBIERNO

París – La Asamblea Nacional debate las mociones de censura presentadas contra el Gobierno de Sébastien Lecornu por la izquierdista La Francia Insumisa y la ultraderechista Agrupación Nacional por su incapacidad a bloquear el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y que cuentan con escasas posibilidades de prosperar.

CHINA CANADÁ

Pekín – El primer ministro canadiense, Mark Carney, inicia una visita oficial a China con el objetivo de relanzar las relaciones bilaterales, que desde 2018 han atravesado por graves dificultades, en el contexto del conflicto comercial de Ottawa con Washington y la nueva realidad geopolítica del continente americano.

RIESGOS GLOBALES

Londres – El Foro Económico Mundial (FEM) presenta en Londres su informe anual Riesgos Globales 2026, en el que los expertos hacen sus predicciones en relación con las principales amenazas globales a corto y medio plazo.

CAMBIO CLIMÁTICO

Berlín – Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea (UE), da a conocer la temperatura media mundial en 2025, que puede confirmar si el año pasado fue el segundo o tercero más cálido jamás registrado.

INDONESIA ESPAÑA

Lombok (Indonesia) – Continúa en la isla indonesia de Lombok el juicio por el presunto asesinato de la española Matilde Muñoz, del que se acusa a dos hombres indonesios, y con la testificación prevista de un experto forense y un testigo de la defensa.

POLICE JUICIO

Londres – Audiencia judicial para tratar la denuncia interpuesta contra Sting por parte de sus dos excompañeros de Police, Andy Summers y Stewart Copeland, por los derechos de autor generados por sus canciones, último capítulo de una agria guerra entre los tres miembros de la popular banda.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

03:00h.- Berlín.- CAMBIO CLIMÁTICO.- El componente de monitoreo del clima del programa espacial europeo, Copernicus, presenta el informe anual del año 2025. (Texto)

08:00h.- Sofía.- BULGARIA GOBIERNO.- El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, entrega el mandato para formar Gobierno al candidato a primer ministro, nominado por el segundo grupo parlamentario más grande de la actual legislatura – «Continuamos el Cambio – Bulgaria Democrática» (PP-DB). (Texto)

10:00h.- Londres.- RIESGOS INFORME.- El Foro Económico Mundial (FEM) presenta en Londres su informe anual Riesgos Globales 2026, en el que expertos predicen las principales amenazas globales a corto y medio plazo. (texto)

10:00h.- Moscú.- RUSIA NAMIBIA.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con su homóloga de Namibia, Selma Ashipala-Musavyi. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA COSTA RICA.- La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla (2010-2014) recibe a la prensa en el marco de su visita a España. (Texto)

10:00h.- Madrid.- PERSECUCIÓN RELIGIOSA.- La ONG Open Doors presenta la Lista Mundial de la Persecución 2026, elaborada para identificar los países del mundo más peligrosos para los cristianos. (Texto)

10:30h.- Madrid.- MUSEO DEL PRADO.- El director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, presenta en rueda de prensa las líneas de actuación y actividades que integran su programación en el año 2026. Puerta de Alfonso XII. Casón del Buen Retiro.

11:00h.- Madrid.- EEUU VENEZUELA.- Familiares de jóvenes asesinados en las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro ofrecen una rueda de prensa para instar a la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir órdenes de captura contra Maduro y su cadena de mando por crímenes de lesa humanidad. (Texto)

11:30h.- Madrid.- YASMINA REZA.- La novelista y dramaturga francesa Yasmina Reza, autora de obras aclamadas como ‘Arte’ y ‘Un dios salvaje’, habla con EFE de su nuevo libro, ‘Casos reales’, donde recopila historias que ha presenciado acudiendo como espectadora durante más de quince años a procesos judiciales en Francia. Hotel Urban

12:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- La National Gallery de Londres presenta a su artista residente para el año 2025, Ming Wong, originario de Singapur. National Gallery. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, pronuncia un discurso en el Instituto de Estudios Económicos (DIW) de Berlín.

17:00h.- Halle.- ALEMANIA COMERCIO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la recepción de Año Nuevo de la Cámara de Industria y Comercio de Halle-Dessau y de la Cámara de Artesanos de Halle.

Copenhague.- GROENLANDIA EEUU.- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, celebra la reunión semestral con los presidentes de los dos territorios autónomos de Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe, en medio de las amenazas de Estados Unidos para hacerse con esa isla ártica y el mismo día en que en Washington se produce una reunión para tratar las ambiciones anexionistas del presidente Donald Trump. (Texto)

Crotone (Italia).- MEDITERRÁNEO MIGRACIÓN.- Se prevé que se celebre la primera audiencia del juicio penal en la localidad de Crotone contra seis agentes de las fuerzas del orden italianas acusados de naufragio negligente y homicidio múltiple por el hundimiento de un barco de migrantes en Cutro con 94 muertos. (Texto)

Ginebra.- EMPLEO TENDENCIAS.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publica su informe sobre las tendencias sociales y del empleo en 2026. (Texto)

América

14:00h.- Nueva York.- WELLS FARGO RESULTADOS.- Wells Fargo anuncia sus resultados del cuarto trimestre después de que su beneficio neto creciera un 9,29 % interanual en el tercer trimestre de 2025

14:00h.- Nueva York.- BANK OF AMERICA RESULTADOS.- Bank of America anuncia sus resultados del cuarto trimestre de 2025 después de que su beneficio neto creciese un 12 % interanual hasta septiembre

14:00h.- Nueva York.- CITIGROUP RESULTADOS.- Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, anuncia sus resultados del cuarto trimestre después de que su beneficio neto subiera un 16 % interanual en el tercero

15:00h.- Guayaquil.- ECUADOR CRIMINALIDAD.- Especialistas analizan la situación actual de reclutamiento de menores por parte de las bandas del crimen organizado y ofrecen propuestas para contrarrestarlo. (Texto)

16:00h.- Lima.- PERÚ DERRAME.- Expertos y pescadores peruanos afectados por el derrame de petróleo ocurrido hace cuatro años en la costa norte de Lima en una refinería operada por Repsol denuncian en una conferencia de prensa que aún sufren las consecuencias de este accidente ambiental. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Miami.- EEUU CONSERVACIÓN.- Dos decenas de esculturas de vehículos elaboradas con hormigón ecológico sumergidas cerca de Miami Beach denuncian la contaminación humana del medio marítimo, al tiempo que constituyen un refugio de biodiversidad para recuperar corales y otras especies marinas que desaparecieron en las últimas décadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- San José.- COSTA RICA EL SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realiza una visita a Costa Rica en la que inspeccionará los avances en la construcción de una cárcel inspirada en el modelo que él ha implementado en su país para combatir las pandillas. Centro Penitenciario ‘La Reforma’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Guatemala.- GUATEMALA GOBIERNO.- Ciudad de Guatemala – El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, cumple dos años al frente del Gobierno del país centroamericano, con una aprobación muy por debajo de los índices con los que fue electo en los comicios de 2023 y a la espera de finalmente remover en mayo próximo, como le avala la ley, a la fiscal general, Consuelo Porras, su principal antagonista en el cargo. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

21:00h.- Guatemala.- GUATEMALA ECONOMÍA.- Ciudad de Guatemala – La organización no gubernamental Fundesa, vinculada a las cámaras empresariales de Guatemala, lleva a cabo un foro sobre las perspectivas económicas de la nación que preside Bernardo Arévalo de León para el año en curso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Regreso anticipado a la Tierra de la Crew-11 de la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a la emergencia medica de uno de sus cuatro tripulantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO CUBA.- México enfrenta el desafío de convertirse en el principal proveedor de combustible a Cuba tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por EEUU. (Texto) (Foto)

Bogotá.- COLOMBIA ACCIDENTE.- Homenaje público al cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez, fallecido el sábado en un accidente de avioneta en Boyacá (centro), que tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá. Movistar Arena de Bogotá (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ CRIMINALIDAD.- Diversos gremios de transporte urbano de Lima secundan un nuevo paro general para este miércoles 14 de enero para protestar contra el Gobierno por el incremento de las extorsiones y asesinatos del crimen organizado a sus trabajadores, pese al estado de emergencia decretado por el Ejecutivo desde octubre.

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda por unos 9,5 billones de pesos (unos 6.375 millones de dólares) (Texto)

Asia

10:00h.- Pekín.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de diciembre sobre las exportaciones, que aumentaron un 5,7 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA CANADÁ.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, inicia una visita oficial a China con el objetivo de relanzar las relaciones bilaterales, que desde 2018 han atravesado por graves dificultades, en el contexto del conflicto comercial de Ottawa con Washington y la nueva realidad geopolítica del continente americano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lombok (Indonesia).- INDONESIA ESPAÑA.- Continúa en Lombok el juicio por el presunto asesinato de la española Matilde Muñoz, del que se acusa a dos hombres indonesios, y con la testificación prevista de un experto forense y un testigo de la defensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

