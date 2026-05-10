Temas del Día de Internacional del domingo 10 de mayo de 2026 (14.00 horas)

10 minutos

DESTACADOS

HANTAVIRUS CRUCERO

Tenerife/Ginebra/Bruselas – La evacuación del pasaje y parte de la tripulación del barco MV Hondius se realiza con normalidad en el puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, y los ocupantes desembarcan por nacionalidades con destino al aeropuerto de Tenerife Sur, desde donde vuelan a sus países de origen.

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– La OMS valoró la cooperación española en este caso y consideró que «no sería humano» dejar que los ocupantes continuasen su viaje en el barco.

– El papa Leon XIV agradeció al pueblo de las islas Canarias su acogida al buque.

– Cuando concluya el desembarque, el MV Hondius cargará combustible en el puerto de Santa Cruz de Tenerife antes de emprender el retorno a Países Bajos, anunció la empresa propietaria.

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – La resolución de la guerra de Irán sigue en el aire pese a los constantes anuncios de responsables del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos el presidente Donald Trump, de que espera una rápida respuesta de Teherán.

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– Irán anunció un «nuevo sistema jurídico y de seguridad» en el estrecho de Ormuz y advirtió de que los países que apliquen las sanciones de EE.UU. contra Teherán tendrán dificultades para transitar por esa vía marítima.

– Catar denunció un ataque con un dron contra un mercante en sus aguas territoriales.

– El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, goza de «perfecta salud» pese a que dos meses después de su nombramiento no ha aparecido en público, aseguró el jefe de protocolo de su oficina, Mazaher Hoseini.

– R.UNIDO ELECCIONES

Londres – Por primera vez en la historia, tres de las cuatro regiones británicas (Escocia, Gales e Irlanda del Norte) estarán previsiblemente gobernadas por partidos independentistas, después de los resultados de las elecciones locales y regionales del jueves, que dejan al Reino Unido más fragmentado políticamente que nunca a nivel nacional. Por Raúl Bobé

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ISRAEL PALESTINA

Eizariya – Las autoridades israelíes planean demoler este domingo unas 50 tiendas y comercios en la ciudad palestina de Al Eizariya, al sureste de Jerusalén Este, que organizaciones advierten sirve como un paso previo para la construcción de una carretera que cortará en dos Cisjordania ocupada y facilitará el proyecto de asentamiento E1.

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– Dos activistas, el hispanopalestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, fueron liberados tras pasar seis días detenidos en Israel tras el asalto de la Marina israelí a la última Flotilla Global en aguas internacionales.

ADEMÁS

UCRANIA GUERRA | Leópolis – Las modernas tecnologías reproductivas y una determinación inquebrantable se unen para ayudar a las mujeres ucranianas a ser madres en medio del estrés diario de la guerra y la dolorosa pérdida de sus maridos, fallecidos en combate. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Rusia y Ucrania se acusaron de forma recíproca de violar el alto el fuego de tres días.

– El Kremlin dijo que cree que los mediadores estadounidenses irán «muy pronto» a Rusia para reanudar las conversaciones de paz con Ucrania.

CUBA MUJER | La Habana – Dos madres cubanas viven a solo cinco kilómetros de distancia en La Habana, pero sus realidades son diametralmente opuestas: de un hogar con ciertas condiciones pese a la crisis a otro donde conviven la crianza de cerdos y la vida doméstica en pocos metros cuadrados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

FRIDA KAHLO | Nueva York – La mexicana Frida Kahlo regresa a la escena en una nueva producción de la Metropolitan Opera de Nueva York, ‘El último sueño de Frida y Diego’, que se estrena la próxima semana y evoca el lado más poético y frágil de la artista, además de su relación con Diego Rivera, y que la coreógrafa Deborah Colker define a EFE como “un sueño”. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Tenerife/Ginebra/Bruselas – HANTAVIRUS CRUCERO.- La evacuación del pasaje y parte de la tripulación del crucero MV Hondius se realiza con normalidad en el puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, y los ocupantes desembarcan por nacionalidades con destino al aeropuerto de Tenerife Sur, desde donde vuelan a sus países de origen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO ELECCIONES.- Por primera vez en la historia, tres de las cuatro regiones británicas (Escocia, Gales e Irlanda del Norte) estarán previsiblemente gobernadas por partidos independentistas, después de los resultados de las elecciones locales y regionales del jueves, que dejan al Reino Unido más fragmentado políticamente que nunca a nivel nacional. Por Raúl Bobé (Texto)

Mauthausen.- MAUTHAUSEN ANIVERSARIO.- Se celebra el acto internacional de conmemoración del 81 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Mauthausen, en Austria, al que fueron deportados cientos de miles de personas, entre ellas unos 7.000 españoles republicanos, la mayoría de los cuales no sobrevivieron.

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Las modernas tecnologías reproductivas y una determinación inquebrantable se unen para ayudar a las mujeres ucranianas a ser madres en plena guerra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Londres.- TELEVISIÓN BAFTA.- Ceremonia de entrega de los 72 Premios BAFTA de la Televisión 2026, en una edición donde la serie británica de Netflix ‘Adolescencia’ parte como la gran favorita, tras acumular once nominaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Washington/Teherán – IRÁN GUERRA.- La resolución de la guerra de Irán sigue en el aire pese a los constantes anuncios de responsables del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos el presidente Donald Trump, de que espera una rápida respuesta de Teherán.

Washington.- EEUU COREA DEL SUR.- El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, inicia su visita de cinco días a EE.UU., que incluye una reunión el lunes con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, para discutir asuntos pendientes como el desarrollo de submarinos surcoreanos de propulsión nuclear con apoyo de EE.UU.

15:00h.- Nueva York.- FRIDA KAHLO.- La mexicana Frida Kahlo regresa a la escena en la nueva producción de la Metropolitan Opera de Nueva York, El último sueño de Frida y Diego, que se estrena la próxima semana y evoca el lado más poético y frágil de la artista, además de su relación con Diego Rivera, y que la coreógrafa Deborah Colker define a EFE como “un sueño”. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- La Habana.- CUBA MUJER.- Dos madres cubanas viven a solo cinco kilómetros de distancia en La Habana, pero sus realidades son diametralmente opuestas: de un hogar con ciertas condiciones pese a la crisis a otro donde conviven la crianza de cerdos y la vida doméstica en pocos metros cuadrados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Familiares de presos políticos y activistas celebran, con motivo del Día de la Madre, una vigilia en una cárcel cercana a Caracas en memoria de Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte el año pasado bajo custodia del Estado fue confirmada esta semana por el Gobierno, tras meses de búsqueda por parte de su madre y de denuncias sobre su paradero desconocido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA LIBROS.- La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara, reconocida por su literatura queer, defiende en una entrevista con EFE la imaginación y la ficción frente a los discursos de odio, durante la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que concluye este domingo. (Texto) (Foto)

Miami – EEUU GASTRONOMÍA – Desde las calles de Palermo y Recoleta, en Buenos Aires, hasta el corazón de Wynwood en Miami, La Fernetería busca convertirse para el Mundial 2026 en un punto de encuentro para argentinos y latinos apasionados por el fútbol, la gastronomía y la cultura del fernet. (Texto) (Foto) (Video)

Pereira (Colombia) – COLOMBIA DESAPARECIDOS – Mientras decenas de miles de familias celebran este domingo el Día de la Madre en Colombia, Sergio Delgado vive una ausencia que cambió su vida hace casi cuatro años cuando su madre desapareció, una búsqueda que hoy impulsa con la imagen de su progenitora impresa en bolsas de café con la esperanza de encontrarla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Eizariya.- ISRAEL PALESTINA.- Las autoridades israelíes planean demoler este domingo unas 50 tiendas y comercios en la ciudad palestina de Al Eizariya, al sureste de Jerusalén Este, que organizaciones advierten sirve como un paso previo para la construcción de una carretera que cortará en dos Cisjordania ocupada y facilitará el proyecto de asentamiento E1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Mogadiscio.- SOMALIA DIÁLOGO NACIONAL.- Celebración de un diálogo nacional convocado por el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, para abordar el futuro político de Somalia, en medio de la creciente presión de líderes opositores antes del fin constitucional del mandato del presidente el próximo 15 de mayo. (Texto)

17:00h.- Nairobi.- CUMBRE ÁFRICA FRANCIA.- Los presidentes de Kenia, William Ruto, y Francia, Emmanuel Macron, ofrecen una rueda de prensa en la víspera del inicio el lunes de la Cumbre África Adelante entre Francia y el continente africano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rabat.- SAHEL CONFLICTO.- Tras dos décadas de trabajo sobre el Sahel, la periodista e investigadora Beatriz Mesa denuncia, en una entrevista con EFE, que las grandes potencias han convertido la región en un «laboratorio del orden internacional» y advierte de que, tras la violencia que castiga la zona, en especial Mali, no hay solo terrorismo sino crimen organizado. (Texto)

Asia

Taipéi.- TAIWÁN PARAGUAY.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, concluyó su visita de Estado a Taiwán tras cuatro días de encuentros oficiales destinados a estrechar los vínculos políticos y económicos entre ambas partes. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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