Temporeras emprenden a su vuelta a Marruecos gracias a un proyecto hispano-marroquí

Rabat, 24 ene (EFE).- Un negocio de cultivo de plátanos, un vivero, una carnicería, una tienda de ropa o la producción de miel son algunos de los negocios que decenas de mujeres marroquíes abrieron a su vuelta a Marruecos tras trabajar en España de temporeras y formarse en emprendimiento, gracias a un proyecto piloto hispano-marroquí que ya tiene segunda parte.

El proyecto Wafira formó en España a 250 mujeres temporeras marroquíes para emprender a su regreso a su país, con resultados exitosos que llevaron a crear una segunda fase que incluirá otros países como Francia y Portugal.

Financiado por la Unión Europea (UE) y con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue clausurado este viernes en Rabat por la ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el ministro marroquí de Inclusión Económica y Empleo, Younes Sekkouri, y la embajadora de la UE en Marruecos, Patricia Llompart.

Tiene como objetivo que las trabajadoras temporeras marroquíes en España puedan adquirir en su estancia en el país europeo capacidades para emprender, con el objetivo de luchar contra las vulnerabilidades de género, la precariedad, la ruralidad y la pobreza.

Las mujeres beneficiarias son de las regiones de Rabat-Salé-Kénitra y Tánger-Tetuán-Alhucemas, y recibieron una formación de 21 horas en Huelva (sur de España) en habilidades personales y emprendimiento, complementado con actividades de integración.

A su vuelta a Marruecos, establecieron negocios de producción de plátanos, venta ambulante, viveros, tiendas de ropa, venta de ganado, apicultura, carnicería, tiendas de ultramarinos y de ropa de cama, entre otros.

En la clausura, una quincena de mujeres explicaron su camino y los proyectos emprendidos gracias a Wafira. Una de ellas, que ha abierto una floristería, explicó que antes no se lo planteaba por «la falta de tiempo y las responsabilidades de los niños».

«Pero cuando me llamaron de Wafira y me preguntaron qué quería hacer, les dije que me encantan las flores. Ahora he alcanzado mi objetivo y espero avanzar más», añadió.

Antes de las palabras de estas mujeres, la ministra Saiz destacó en el acto de clausura que el proyecto es «un ejemplo vivo» de lo que se puede conseguir aunando esfuerzos y enseña que «una gestión migratoria ordenada, inclusiva y duradera, que no solo es necesaria, sino posible».

Por ello, anunció que tendrá una continuación y que, gracias al apoyo de la UE y la OIT, se lanzará una segunda fase en la que se incluirán nuevos países como Francia, Portugal, Cabo Verde y Mauritania.

Todo ello para que estas personas puedan aprovechar su experiencia fuera para adquirir competencias técnicas en sectores estratégicos y convertirse en Marruecos en «agentes de cambio capaces de generar empleo».

El ministro marroquí Sekkouri destacó por su parte que el proyecto «va más allá de su contenido coherente con la asociación que tenemos con nuestros amigos españoles», ya que pretende «dar sentido a la migración y a la movilidad profesional».

«La asociación entre Marruecos y España está a la escucha, no solo de las necesidades inmediatas que pueden expresar los actores, sino de la población, y esta autenticidad, esta sinceridad en el camino, no tiene precio, porque permite alcanzar un objetivo muy noble y muy difícil en las relaciones bilaterales, que es el respeto». EFE

