Tereixa Constenla presenta en portugués su libro sobre la Revolución de los Claveles

Lisboa, 12 dic (EFE).- La periodista española Tereixa Constenla presentó este jueves en Lisboa la versión en portugués de su libro sobre la Revolución de los Claveles, ‘Abril es un país’ (Abril é um país), editado primero en español y en gallego.

La presentación tuvo lugar en la sede de la Fundación José Saramago en la capital lusa, donde Constenla, corresponsal en Lisboa del diario español El País, estuvo acompañada por la escritora portuguesa Lídia Jorge, el periodista Adelino Gomes y la editora Margarida Noronha, de Kalandraka-Portugal.

En declaraciones a EFE, Constenla explicó que decidió escribir esta obra a raíz de la muerte en 2021 de Otelo Saraiva de Carvalho, uno de los militares que planificaron y lideraron el golpe de Estado del 25 de abril de 1974 que propició la llamada Revolución de los Claveles que puso fin a 48 años de dictadura salazarista.

Saraiva de Carvalho (1936-2021) es una figura controvertida en Portugal, al quedar situado más tarde en la órbita del grupo terrorista de extrema izquierda Fuerzas Populares 25 de Abril (FP-25).

Tras su fallecimiento, salieron a la luz otros episodios y personajes relacionados con aquella época y Constenla se dio cuenta de que desconocía muchas cosas de la revolución lusa, más allá de que se habían puesto flores en los fusiles y que había sido un golpe pacífico que comenzó con una canción, la célebre «Grándola, vila morena», de José «Zeca» Afonso.

«No sabía nada de alguien como (Fernando José) Salgueiro Maia, cuya historia fue la que me atrajo», indicó la periodista.

A diferencia de Saraiva de Carvalho, este otro ‘capitán de abril’ no había perdido el prestigio al no haberse metido en política ni cometer errores, «es la figura del héroe trágico, la del hombre dispuesto a morir no una, sino varias veces ese día (el 25 de abril de 1974) y que luego tiene la templanza, la sabiduría de gestionar una situación muy difícil que podría haberse ido de las manos».

Sin embargo, con el paso del tiempo Salgueiro Maia (1944-1992) quedó marginado: «este hombre no fue tampoco profeta en su tierra y tiene una historia que a mí me atrapó y de hecho es el héroe de mi libro», dijo Constenla.

Tras haber escrito este libro, la corresponsal se queda con «el ejemplo moral y ético» que dieron los «capitanes de abril», al estar dispuestos a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, para lograr un bien colectivo y común.

«Esa me parece la principal lección de toda esta generación de abril, ya sean militares, resistentes y luchadores contra la dictadura de antes. El altruismo con el que son capaces de arriesgar su vida, su tranquilidad, la de su familia, su bienestar material…, porque si las cosas hubieran salido mal, sus vidas habrían sido un infierno o incluso las habrían perdido», reflexionó.

En su opinión, en los tiempos actuales «tan individualistas» es una lección «muy luminosa e importante» que habría que tener en cuenta, «cómo construir algo colectivo que ayude a que la sociedad vaya mejor para todos, no solamente para unos poquitos».

El lanzamiento del libro en español y gallego fue en abril pasado, coincidiendo con el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, que se produjo un año antes del fin del régimen franquista en España.

Constenla afirmó que lo ocurrido en Portugal en 1974 influyó en el país vecino en diferentes ámbitos como el militar, el político y en la sociedad española.

Supuso un soplo de esperanza en aquella época, incluso «entonces se organizaban auténticas excursiones. Hay muchas personas que cruzaban la Raya para ver lo que estaba pasando en Portugal a partir del 25 de abril», recordó. EFE

