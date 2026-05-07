Termina la retirada de escombros tras el ataque en Beirut, aún sin balance de víctimas

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Beirut, 7 may (EFE).- Los equipos de emergencias concluyeron las labores de retirada de escombros en el apartamento atacado anoche por Israel en los suburbios de Beirut, un ataque para el que las autoridades libanesas todavía no ofrecen balance de víctimas y con el que el Estado judío dice haber alcanzado a un comandante del grupo chií Hizbulá.

«La eliminación de restos y escombros fue completada hace poco, después del ataque del enemigo que tuvo como objetivo un piso en un edificio residencial del área de Haret Hreik, en los suburbios sur», informó este jueves la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

El bombardeo, el primero contra la región capitalina desde la entrada en vigor de un alto el fuego hace tres semanas, alcanzó un piso ubicado en la cuarta planta del inmueble y fue supuestamente perpetrado desde un buque de guerra, según el medio estatal.

La acción provocó un desplazamiento significativo de vecinos del extrarradio conocido como el Dahye, adonde algunos habían regresado en las últimas semanas tras la relativa estabilidad lograda por la tregua, si bien la zona registra esta mañana una «calma cauta», destaca la ANN.

Las autoridades libanesas todavía no han ofrecido un balance de víctimas de este ataque, que Israel asegura estuvo dirigido contra un comandante del cuerpo de élite de Hizbulá, las Fuerzas Radwan.

Pese al cese de hostilidades acordado por el Líbano e Israel a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes han continuado atacando a diario el sur del Líbano y han demolido un gran número de viviendas en las zonas que ocupan en esa región, con algún bombardeo también en el oriental Valle de la Bekaa.

En las últimas horas, se han registrado bombardeos contra las zonas meridionales de Majdal, Haboush o Arzi, además de ataques de artillería contra Barachit, Chaqra, Srifa, Burj Qalaway, Ghadouriyah y Froun, también en el sur del Líbano, de acuerdo con la ANN.

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, han muerto en el país 2.715 personas y otras 8.353 han resultado heridas. EFE

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