Texas despliega la Guardia Nacional previo a una protesta anti-Trump este fin de semana

Austin, 17 oct (EFE).- El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó desplegar a la Guardia Nacional a Austin, la capital del estado, en preparación para una jornada de protestas en contra de la Administración de Donald Trump convocadas para este sábado.

«La violencia y al destrucción no van a ser toleradas en Texas», dijo el gobernador en un comunicado el jueves y aseguró que las autoridades «disuadirán los actos de vandalismo» y arrestarán a «cualquier persona que participe en actos de violencia o daños de propiedad».

Una coalición de organizaciones opositoras, incluyendo grupos en defensa de los derechos humanos y sindicatos, convocaron para este sábado una jornada nacional de protesta en más de 2.000 lugares del país, incluyendo Washington D.C.

Esta es la segunda ola de manifestaciones ‘No Kings’ (Sin Reyes); la primera tuvo lugar en junio y transcurrió generalmente de manera pacífica en Texas y otras partes del país. En ese momento, Abbott también desplegó la Guardia Nacional.

El gobernador de Texas, además, se unió a otros líderes republicanos al asegurar, sin evidencia, que las jornada de protesta tiene nexos con el movimiento Antifa, de la ideología antifascista, que ha sido señalado como «terrorista» por el Gobierno Trump.

Ayer, el senador Ted Cruz, también texano, pidió al Gobierno federal investigar la financiación de los grupos que convocaron las manifestaciones.

El pasado septiembre, Trump firmó un decreto presidencial señalado a Antifa como una «organización terrorista», pero no está claro cómo podrá aplicarse esta decisión, ya que no existe una ley de terrorismo doméstico en EE.UU. que permita designar a un grupo como tal.

Y es que Antifa no es una organización formal y estructurada, pese a que el Gobierno la ha señalado como tal, según organismos expertos en discurso de odio como Southern Poverty Law Center (SPLC, en inglés).

El Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., un instituto no partidista, señala que Antifa, que viene de ‘antifascismo’, es un movimiento «descentralizado, formado por grupos independientes y personas afines» con principios que pueden «reflejar ideas del anarquismo, el socialismo o el comunismo».

En 2020, el entonces director del FBI, Christopher Wray, aseguró incluso que se trata de una «ideología» y no de un grupo organizado. EFE

aaca/lar