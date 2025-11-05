Texas refuerza el control de padres sobre hijos con una enmienda apoyada por republicanos

3 minutos

Austin (EE.UU.), 5 nov (EFE).- Los votantes en Texas aprobaron todas las enmiendas a la Constitución estatal propuestas en los comicios del martes, incluyendo dos reformas apoyadas por los republicanos: una que refuerza el requisito de la ciudadanía estadounidense para acceder al derecho al voto y otra que inscribe los «derechos de los padres» sobre sus hijos.

En las elecciones generales del martes, los tejanos aprobaron 17 enmiendas a la Constitución, que van desde un recorte a los impuestos de propiedad hasta más inversión en infraestructura.

«Derechos» de los padres

Los votantes en Texas aprobaron modificar la enmienda 1 de la Constitución del estado para estipular que los padres «tienen la responsabilidad de proteger y cuidar a sus hijos» y a la misma vez el derecho de «ejercer el cuidado, la custodia y el control del hijo o hija del padre», incluyendo el derecho «a tomar decisiones sobre la crianza del menor».

Los defensores de esta propuesta, entre ellos organizaciones de derecha y grupos anti-aborto, la defendieron como necesaria para reafirmar la ley ya existente y para proteger los derechos de los padres de las decisiones «ideologizadas» de jueces federales.

Por su parte, las voces críticas señalan que es «vaga» y poco clara en su «propósito» porque sus defensores buscan una «intervención estatal excesiva» en la vida de los tejanos, según señaló la organización pro-aborto Avow Texas, en un informe.

Este cambio podrá «provocar retrasos en que los jóvenes reciban atención médica que necesitan, censura en las escuelas y un mayor control sobre las familias», indicó el reporte.

En concreto, las voces críticas aseguran que esta enmienda podrá ser usada para limitar, aún más, el acceso a los tratamientos y cuidados para la juventud transgénero, a la educación sexual en las escuelas y al aborto, en un estado donde es ilegal y cada vez más mujeres se ven obligadas a salir para terminar con sus embarazos.

El derecho al voto, solo para ciudadanos

La propuesta 16, aprobada también, modifica la Constitución estatal para especificar que las personas que no son ciudadanas no pueden participar en las elecciones.

La ciudadanía estadounidense, sin embargo, ya es un requisito en las leyes a nivel federal y estatal para poder votar y para registrarse en los comicios.

Otros comicios

Los tejanos votaron a su vez por los representantes para un escaño en el Senado estatal en un distrito que en 2024 dio su apoyo mayoritariamente a Donald Trump y donde ganó una candidata demócrata, aunque no con mayoría, por lo que habrá segunda vuelta.

Otra contienda para renovar un escaño en la de Cámara de Representantes de EE.UU. en una circunscripción de Houston también irá a segunda vuelta entre los demócratas Christian Menefee y Amanda Edwards. EFE

