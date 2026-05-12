¿Tiene Hollywood miedo del Festival de Cannes?

afp_tickers

4 minutos

Las sagas Star Wars, Indiana Jones y Top Gun tuvieron su gran momento en el Festival de Cannes, en esta última década. Pero en 2026 estas colosales producciones de Hollywood brillan por su ausencia, lo que hace pensar que los grandes estudios evitan el certamen.

El mayor festival de cine del mundo, que arranca este martes, siempre contó con los estrenos de Hollywood, películas de entretenimiento con muchas estrellas, como Tom Cruise o Harrison Ford, para contrarrestar las cintas más de autor que dominan en la muestra.

Cuando el delegado general del festival, Thierry Frémaux, asumió el cargo hace 25 años, hizo de estas grandes producciones estadounidenses una prioridad para mejorar la proyección internacional del evento.

Pero al anunciar el pasado mes de abril las películas de la selección, tuvo que dar explicaciones sobre su flagrante ausencia.

«Al margen del cine de los estudios, sigue existiendo un cine independiente, un cine fuera de Los Ángeles», aseguró.

Dos películas independientes estadounidenses compiten por la Palma de Oro: «Paper tiger», de James Gray, con Adam Driver y Scarlett Johansson, y «The man I Love», de Ira Sachs, con Rami Malek.

Sin embargo, gigantes de Hollywood como Universal, Disney, Warner, Sony o Paramount no presentan ninguna película nueva en la Croisette.

Una situación parecida ocurrió en la Berlinale en febrero, donde la directora Tricia Tuttle tuvo que lidiar con una programación sin ninguna gran producción de Hollywood.

– «Nerviosismo» –

Tuttle comentó entonces que se trataba más bien del temor a arriesgarse por parte de los grandes estudios, y habló también de las presiones comerciales.

«Hay nerviosismo en un mercado muy difícil: un nerviosismo ligado a la publicación de críticas mucho antes del estreno y al control que se busca ejercer sobre el lanzamiento de filmes de esta envergadura», afirmó en enero al Hollywood Reporter.

La responsable recordó la desastrosa acogida crítica que recibió «Joker: folie à deux», presentada en la Mostra de Venecia en 2024, antes de su fracaso en taquilla.

«Desde entonces constatamos mucha más reticencia», añadió.

En otra época, cuando Hollywood producía más películas, un fracaso comercial podía absorberse con mayor facilidad. Hoy en día, un tropiezo así puede desembocar en dificultades graves para las empresas.

Para algunos analistas, los estudios de Hollywood producen menos películas compatibles con Cannes.

«Llevan allí a los artistas, intentan construir un relato mediático dos, tres, a veces cuatro meses antes del estreno y luego exponen la película a las críticas más exigentes del mundo», explica a AFP J. Sperling Reich, crítico de cine afincado Los Ángeles.

«Si la película no funciona en Cannes, es muy difícil recuperarse», afirma.

Los grandes estrenos recientes, como el biopic sobre Michael Jackson «Michael» y «El diablo viste de Prada 2», organizaron sus propios eventos promocionales, muy controlados y potenciados por los «influencers» y las redes sociales.

– «Escaparate formidable» –

Otros expertos, en cambio, dudan de que 2026 marque una ruptura entre Hollywood y los festivales europeos, puesto que para los estudios suponen una muy buena base de proyección internacional.

El Festival de Cannes «es un escaparate formidable, porque es uno de los eventos más vistos, pero tienen un ritmo de promoción muy eficaz. Si las fechas de Cannes coinciden con su lanzamiento, se produce una convergencia de ambos», explica Éric Marti, director de Comscore Francia, especialista del box‑office.

Hollywood, además, no está «totalmente ausente» de Cannes este año, señala.

El festival tiene prevista una proyección especial de «Fast and Furious» para celebrar los 25 años de la saga, propiedad de Universal, con la presencia de las estrellas originales Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster.

adp‑hg/fg/es/meb