Todos los extranjeros del crucero del hantivirus serán repatriados, incluso con síntomas

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Madrid, 8 may (EFE).- La ministra española de Sanidad, Mónica García, aseguró este viernes que todos los extranjeros que viajan en el crucero neerlandés afectado por un brote de hantavirus serán repatriados a los respectivos países cuando lleguen a las islas Canarias, incluso si presentan síntomas de haberse contagiado.

También garantizó la seguridad del dispositivo de evacuación y repatriación desde el barco, que arribará el domingo a la isla atlántica de Tenerife, aunque no entrará en puerto, sino que quedará fondeado.

Si no necesitan atención médica urgente, e «independientemente de que tengan algún síntoma, las personas extranjeras van a ser evacuadas y repatriadas igualmente», comentó García en declaraciones a Radio Nacional de España.

Incidió en que ahora no es el momento «de introducir incertidumbres, miedos o un debate político estéril», en alusión a las fricciones con las autoridades regionales de Canarias, que habían denunciado falta de información por parte del Gobierno central, y las críticas de la oposición conservadora y de extrema derecha por la gestión de la crisis.

«Desde el Gobierno de España, también desde el Gobierno de Canarias, vamos a asegurar la salud de las personas que vienen y también a asegurar la salud de toda la población», zanjó la ministra.

Si la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confiado en España para esta operación, argumentó García, es porque «tenemos unos dispositivos de salud pública y unos dispositivos de sanidad que son absolutamente ejemplares».

Explicó que se trata de un dispositivo «inédito» que España está coordinando para la acogida del barco, implica a otros 22 países y cuenta «con las garantías necesarias».

Riesgo en el barco «cada vez más bajo»

«Tenemos que valorar todos los escenarios posibles que se nos vayan presentando, y por eso necesitamos la máxima coordinación y la máxima lealtad», pidió.

Dado el tiempo transcurrido desde que se detectó el primer caso en el barco, opinó la ministra que el riesgo de que se presenten nuevas infecciones a bordo «es cada vez más bajo».

Sin embargo, cuando el buque se acerque al puerto de Granadilla (Tenerife) no atracará, sino que fondeará. El pasaje y los tripulantes serán sometidos a un control por Sanidad Exterior de España y el Centro de Control Europeo.

«En función de eso, se tomarán las decisiones», apuntó.

Sobre los catorce españoles del buque, dijo que «están bien» y con «muchísimas ganas de llegar a España». Confió en que aceptará someterse a una cuarentena en un hospital militar de Madrid como medida de precaución y, si no, existen medios legales para obligarlos.

El barco, que lleva a 144 personas de varias nacionalidades, llegará al mediodía del domingo, fondeará y los ocupantes serán evacuados en lanchas rápidas y trasladados al aeropuerto para la repatriación o traslado a Madrid en el caso de los españoles, según las previsiones.

Según la OMS el riesgo para la población de las islas Canarias cuando llegue el crucero «es bajo».

El MV Hondius zarpó el 1 de abril de Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur. Durante este tiempo tres personas murieron y otras cuatro han presentado síntomas de distinta intensidad.

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