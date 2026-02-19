Tokáyev dice que la Junta de la Paz se centrará en resultados y no debates interminables

2 minutos

Astaná, 19 feb (EFE).- El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, aseguró este jueves que la Junta de la Paz, creada por el líder estadounidense, Donald Trump, no es un foro de debates “interminables” sino una iniciativa para conseguir “resultados concretos”.

«Este no es un simple foro más diseñado para debates interminables. Es una iniciativa práctica destinada a lograr resultados, especialmente en Gaza y Oriente Medio”, dijo Tokáyev a la revista The National Interest antes de su participación en la primera reunión de la Junta.

Agregó que la Casa Blanca ha propuesto un enfoque innovador que se basa en el intento de conseguir la paz a través de un desarrollo económico sostenible.

«En otras palabras, la paz no se considera un eslogan, sino un proyecto: infraestructura, inversión, empleo y un futuro que hace irracional la reanudación del conflicto», afirmó el mandatario del mayor país de Asia Central.

Enfatizó que el modelo viejo de la resolución de conflictos ha fracasado.

“Durante demasiado tiempo, la comunidad internacional se ha basado en un ciclo interminable de negociaciones, declaraciones y conferencias que solo han dado como resultado declaraciones simbólicas”, dijo.

Y el resultado de ello han sido “acuerdos sin implementación, diplomacia sin resultados y procesos de paz sin paz”.

Por ello, la novedad y la ambición de la iniciativa de Trump, ha despertado una actitud positiva en Kazajistán, concluyó.

Líderes y dignatarios de más de 20 países asistirán hoy jueves a la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por Trump para solucionar conflictos mundiales, que tendrá lugar en el Instituto de Paz de Washington. EFE

kk-mos/ah