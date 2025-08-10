Tokáyev expresa a Zelenski el apoyo kazajo a una paz basada en el derecho internacional
Astaná, 10 ago (EFE).- El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, expresó hoy a su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, el apoyo de la república centroasiática a una paz entre Ucrania y Rusia cimentada en el derecho internacional.
Según informó este domingo la Presidencia kazaja, la conversación telefónica entre ambos mandatarios se produjo a iniciativa de Zelenski, que llamó a Tokáyev después de que éste hablara el viernes con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.
Tokáyev, que se negó en su momento a reconocer la anexión rusa de cinco regiones ucranianas, abogó por una paz justa que respete la integridad territorial y la soberanía de los países.
Consideró crucial resolver el conflicto con Rusia de forma que Ucrania pueda conservar su Estado, creado igual que ocurrió con Kazajistán tras la independencia de la URSS en 1991.
«Es mejor una mala paz que una buena guerra», recordó.
Se mostró comprensivo con la complejidad de la cuestión territorial, pero subrayó la importancia de que Ucrania reciba garantías de seguridad internacionales, una de las principales demandas de Kiev.
Zelenski se mostró contrario a aceptar la ocupación rusa de su territorio y cualquier decisión sobre el futuro de su país sin la participación de Kiev, con vistas a la cumbre del próximo 15 de agosto en Alaska entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump.EFE
