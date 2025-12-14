Tokio confirma liberación y buen estado de salud del profesor japonés indultado por Minsk

Seúl, 14 dic (EFE).- Japón confirmó que el profesor japonés liberado recientemente por Bielorrusia, Masatoshi Nakanishi, no presenta problemas de salud, tras ser indultado de una condena a siete años de prisión por espionaje, en el marco de la liberación de un centenar de prisioneros a cambio del levantamiento de sanciones contra la nación considerada la última dictadura de Europa.

La Embajada de Japón en Bielorrusia informó sobre la salud de Nakanishi tras el indulto del sábado (hora local). Aunque la misión diplomática evitó revelar su identidad por motivos de protección de datos, la agencia japonesa Kyodo señaló que la misión diplomática de Japón en Lituania confirmó que se trata del japonés detenido en Bielorrusia en julio del año pasado.

Nakanishi, de alrededor de 50 años, trabajaba como profesor de japonés en un instituto afiliado a una universidad de la ciudad de Gómel, en el sureste de Bielorrusia, cuando fue detenido en 2024.

En marzo de este año fue condenado por un tribunal de Minsk a siete años de prisión y al pago de una multa tras ser hallado culpable de espionaje, en un juicio celebrado a puerta cerrada. Las autoridades bielorrusas lo acusaron de facilitar información sobre infraestructuras y movimientos militares, en operaciones iniciadas desde 2018.

La liberación de Nakanishi se produjo en el marco del indulto concedido a 123 personas de distintas nacionalidades, a cambio del levantamiento de sanciones estadounidenses contra el sector del potasio bielorruso, anunciado por la Casa Blanca.

Entre los liberados figura también el premio Nobel de la Paz 2022, el activista bielorruso Ales Bialiatski, según informó la organización de derechos humanos Viasna, de la que es jefe y fundador. EFE

