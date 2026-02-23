Toque de queda en Nueva York ante llegada de violenta tormenta invernal

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el domingo un toque de queda temporal en la metrópolis de más de ocho millones de habitantes ante la llegada de una violenta tormenta de nieve que ya empezó a azotar el territorio de Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) dijo que las condiciones de ventisca se «materializarán rápidamente» desde Maryland hasta el sureste de Nueva Inglaterra, lo que hará que viajar sea «extremadamente peligroso».

Según indicó, la nieve podría caer a un ritmo de entre cinco y casi ocho centímetros por hora en el punto álgido de la tormenta, con casi 54 millones de personas en su trayectoria.

El domingo por la noche, la tormenta ya había comenzado a azotar Nueva York, reduciendo la visibilidad hasta tal punto que los rascacielos de Wall Street apenas eran visibles desde el contiguo barrio de Brooklyn. Es probable que se produzcan cortes de luz debido a la intensa nieve y a las fuertes ráfagas de viento, señalaron los meteorólogos.

A las 19H30 locales (00H30 GMT del lunes), al menos 22.895 clientes se encontraban sin suministro eléctrico en el estado de Nueva Jersey, según el sitio web de seguimiento poweroutage.us.

En Nueva York, Mamdani dijo que las calles, autopistas y puentes se cerrarían desde las 21H00 del domingo hasta el mediodía del lunes.

«La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década», advirtió Mamdani en una conferencia de prensa, instando a los residentes a «evitar todos los viajes no esenciales».

Solo «se permitirán algunos viajes esenciales y urgentes».

Brandon Smith, residente de Brooklyn de 33 años, se quejó de que algunos lugares de trabajo seguían abiertos, aunque las carreteras no lo estuvieran.

«Va a ser difícil para la mayoría de los neoyorquinos desplazarse porque igual tenemos que ir a trabajar. Es lamentable que (las carreteras) estén suspendidas mientras los trabajos no van a dejar de llamarnos», dijo.

El NWS advirtió que se esperaba que la nieve intensa, los fuertes vientos y la baja visibilidad «provocaran condiciones de viaje peligrosas o imposibles».

Se esperaban ráfagas de hasta 100 km/h para la noche del domingo y el lunes, según la entidad.

– Las condiciones empeorarán –

Las autoridades neoyorquinas prevén que las condiciones climáticas empeorarán y pronostican nevadas significativas por la noche y el lunes.

Se pronostica entre 45 y 60 cm de nieve en la ciudad, y posiblemente hasta 70 cm en algunas zonas, así como fuertes vientos.

Las escuelas y colegios estarán cerrados el lunes y la ciudad desplazará recursos y medios para ir en ayuda de las personas que necesitan un refugio, detalló Mamdani.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia a partir del mediodía del domingo, lo que libera fondos y permite el rápido despliegue de recursos para hacer frente a la crisis meteorológica.

En Boston se preparan igualmente para condiciones climáticas extremas y se declaró una «alerta por nieve». Allí se prevén hasta 60 cm de nieve, indicó el domingo la alcaldesa Michelle Wu, y añadió que que esta tormenta será «de una magnitud histórica».

– Vuelos anulados –

El NWS previno el domingo de «fuertes caídas de nieve, vientos violentos e inundaciones costeras» por la «importante tormenta invernal».

La nieve podría caer a un ritmo de entre cinco y ocho centímetros por hora en el momento álgido de la tormenta, con casi 54 millones de personas en su trayectoria, añadió.

Las condiciones podrían hacer imposibles los desplazamientos «a lo largo de la carretera I-95, del norte de Baltimore a Boston», y que también conecta Nueva York y Filadelfia, agregó el NWS.

El domingo ya se habían cancelado más de 3.500 vuelos, según el sitio especializado FlightAware, con los aeropuertos de Nueva York como los más afectados.

