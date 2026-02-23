Tormenta invernal en el noreste de EE.UU. obliga a declarar emergencias y prohibir viajes

Washington, 22 feb (EFE).- Una tormenta invernal que amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de EE.UU. ha obligado este domingo a varios estados y ciudades a declarar el estado de emergencia y prohibir viajes no esenciales, mientras más de 14.000 vuelos se han visto afectados.

Al menos siete estados —Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts— han declarado estado de emergencia por el ciclón bomba que se intensificará la noche del domingo y el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Boston calificó de «tormenta potencialmente histórica y destructiva» en una publicación en X.

Se pronostican grandes acumulaciones de nieve que paralicen el transporte. Por ejemplo, se espera hasta 60 centímetros de nieve en la autopista I 95, que conecta la frontera de Canadá con Florida.

En Nueva Inglaterra la acumulación de nieve podría alcanzar los 150 centímetros.

Además de la gran cantidad de nieve, el NWS emitió una alerta por ventisca, un fenómeno que combinan vientos sostenidos o ráfagas frecuentes de al menos 56 kilómetros por hora con una visibilidad de 400 metros o menos durante tres horas, en gran parte de la I 95 y las zonas costeras desde Maryland hasta New Hampshire.

Los meteorólogos han advertido sobre un periodo de 12 horas de ráfagas de viento de 80 a 112 kilómetros por hora, junto con intensas bandas de nieve capaces que dejar un acumulado de 5 a 10 centímetros por hora.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró este domingo una emergencia que le permitió prohibir la circulación por calles, carreteras y puentes en toda la ciudad a partir de esta noche hasta el mediodía del lunes.

La mayoría de eventos programados para la noche de este domingo, como las obras de teatro de Broadway, fueron cancelados. Tampoco habrá clases este lunes en Nueva York, Nueva Jersey y Bostón, entre otras ciudades.

El demócrata advirtió que la tormenta podría estar entre las diez más fuertes que han afectado a la ciudad en toda su historia.

Los gobernadores temen que la combinación de nieve intensa con fuertes vientos cause cortes de energía de numerosos a generalizados y daños a los árboles en toda la región.

Los principales aeropuertos de la región ya presentan problemas por la nieve, el rastreador de vuelos Flightaware ha contabilizado hasta el momento al menos 14.000 vuelos afectados por la tormenta entre este domingo y el martes.

También existe una alerta de marejada ciclónica de 60 a 120 centímetros que podría causar inundaciones costeras moderadas y erosión de playas desde la Bahía de Delaware hasta Cape Cod durante los ciclos de mareas altas.

La región del Atlántico Medio también esperan nevadas menores, los residentes de las Carolinas esperan lluvia fría durante el fin de semana. EFE

