Total de 27 vuelos cancelados entre República Dominicana y EEUU debido a tormenta invernal

1 minuto

Santo Domingo, 22 feb (EFE).- Un total de 27 vuelos fueron cancelados, para este domingo y mañana, entre la República Dominicana y los Estados Unidos debido a la tormenta invernal que afecta el noreste del país norteamericano, según datos hoy de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

Las aerolíneas afectadas son, principalmente, JetBlue y Delta Air Lines, a las que se suma un trayecto de United Airlines, en vuelos de origen y destino a los aeropuertos norteamericanos de John F.Kennedy (Nueva York) y Logan International Airport (Boston), mayormente.

Este domingo fueron cancelados nueve vuelos: dos desde aeropuertos norteamericanos con destino a la República Dominicana y siete desde el país caribeño en dirección a los Estados Unidos.

Para este lunes se han anulado dieciocho rutas aéreas, diez con origen en la República Dominicana en dirección a los Estados Unidos y ocho en sentido inverso.

Alrededor de 56 millones de personas se encuentran bajo alerta invernal en el noreste de Estados Unidos, incluidas 14 millones en Nueva York donde hay una alerta de ventisca, la primera vez que se emite una alerta de ventisca para la Gran Manzana en nueve años.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) elevó el pronóstico sobre la gravedad de la tormenta que afecta el Atlántico medio y los Apalaches, y ciudades como Filadelfia, Delaware, Boston y Nueva York dónde se podrían esperar entre 23 y 45 centímetros de nieve. EFE

pma/adl/jrh