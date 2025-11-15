Tránsito aéreo de EEUU cerca de la normalidad tras la reapertura del gobierno

El secretario de Transporte de Estados Unidos celebró este viernes que el tráfico aéreo del país hubiera tenido la víspera uno de sus «mejores días» gracias al fin del bloqueo presupuestario y que se registrara poca ausencia de controladores aéreos de sus puestos de trabajo.

Como consecuencia de la parálisis presupuestaria, que comenzó el 1 de octubre y terminó oficialmente el miércoles, el regulador de la aviación (FAA) implementó reducciones en los vuelos domésticos en los aeropuertos más concurridos del país.

Durante los 43 días de cierre gubernamental, cientos de miles de funcionarios fueron puestos en licencia sin sueldo mientras que otros, considerados esenciales, fueron llamados a trabajar sin salario, entre ellos miles de controladores aéreos.

Con el paso de los días, el ausentismo aumentó en las torres de control, que ya sufrían de falta de personal antes del bloqueo presupuestario.

«Ayer fue una de las mejores jornadas para nuestro espacio aéreo en mucho tiempo, con solo unos pocos controladores aéreos ausentes de sus puestos», señaló el secretario de Transporte, Sean Duffy, en X.

Con el fin del «shutdown», el regulador FAA anunció el viernes que a partir del sábado en la mañana solo se cancelarán 3% de los vuelos domésticos programados en lugar del 6% que regía como consecuencia del cierre del gobierno.

La tasa de cancelación este viernes fue del 2%, es decir 540 de un total de 25.294 vuelos programados, indicó un reporte de Cirium, un proveedor de datos para la aeronáutica, publicado en la mañana.

Los aeropuertos de Atlanta, Chicago-O’Hare, Newark, Dallas Fort Worth y Denver fueron los más afectados, con una veintena de cancelaciones cada uno.

Normalmente, la tasa de cancelación es del 1%, precisó Cirium, que prevé un retorno a la normalidad para el lunes.

La estabilización de las operaciones aéreas en Estados Unidos ocurre justo antes de las festividades de Acción de Gracias, una cita familiar imprescindible para los estadounidenses el 27 de noviembre.

Según la plataforma FlightAware, hacia las 22H20GMT, 635 vuelos en Estados Unidos habían sido cancelados el viernes y 2.359 retrasados. Además, prevé 159 cancelaciones el sábado y 24 el domingo.

