Trabajador de Disney frena roca de goma de 180 kilos en parque temático en EEUU

Un empleado de Walt Disney World en Florida fue aclamado como un héroe después de que detuviera el paso de una roca de goma de 180 kilos que rebotaba hacia el público en un espectáculo en vivo de Indiana Jones.

«¡Viene hacia nosotros!» se escucha decir a una persona en el público en un video en Youtube del incidente el martes, a medida que el objeto rebotaba fuera de su carril.

La roca se estrelló contra el empleado, quien se atravesó para bloquearla y evitar que cayera sobre la audiencia, derribándolo. Sus compañeros acudieron en su auxilio y lo pusieron de pie, mientras le sangraba la cabeza.

Disney confirmó que el incidente ocurrió durante el show «Indiana Jones Epic Stunt Spectacular» en el parque temático Hollywood Studios en Disney World.

«Estamos enfocados en apoyar a nuestro miembro del elenco, quien se recupera», dijo un portavoz de Disney en una declaración a la AFP el viernes.

«Ese elemento del show será modificado cuando nuestro equipo de seguridad termine la evaluación de lo que ocurrió», añadió.

La escena de la roca persiguiendo a Indiana Jones es uno de los momentos más reconocidos de la película de 1981 «En busca del arca perdida». Es la primera entrega de la saga de Steven Spielberg sobre el famoso arqueólogo, interpretado por Harrison Ford.

