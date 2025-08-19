Trabajadores de ‘handling’ en Portugal anticipan huelga cada fin de semana hasta diciembre

1 minuto

Lisboa, 19 ago (EFE).- Los sindicatos de los trabajadores de los servicios en tierra de los aeropuertos de Portugal presentaron este martes un preaviso de huelga durante todos los fines de semana hasta diciembre si no se cumplen todas las reivindicaciones que los han llevado a parar cuatro días -de viernes a lunes- cada semana desde el 25 de julio.

El Sindicato de las Industrias Metalúrgicas y Afines (SIMA), una de las organizaciones convocantes, anunció en un comunicado que la huelga arrancaría el próximo miércoles 3 de septiembre y se alargaría hasta el martes 9.

Desde entonces sería cada semana entre el viernes y el lunes, comenzando el 12 del próximo mes.

Según SIMA, la huelga en diciembre se llevaría a cabo del 5 al 8 y del 12 al 15, para después parar del 19 de ese mismo mes hasta el 2 de enero de 2026.

Los trabajadores de los Serviços Portugueses de Handling Menzies (SPDH/Menzies) reivindican el fin de los salarios que estén por debajo del mínimo nacional, un aumento de los sueldos y que se cumpla el pago de las horas nocturnas, entre otros.

La primera huelga de este verano tuvo lugar del 25 al 28 de julio, y la última fue del 8 al 11 de agosto, afectando al aeropuerto de la capital lusa.

Aunque ha habido varios acercamientos con el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, no han tenido éxito. EFE

lmg/ajs