Trasladan 42 cuerpos de una fosa común en Gaza al Hospital Shifa para su identificación

2 minutos

Jerusalén, 28 oct (EFE).- El servicio de la Defensa Civil de Gaza trasladó este martes los cuerpos de 42 palestinos que se encontraban en una fosa común al Hospital Shifa de la ciudad de Gaza para tratar de identificarlos, informó la organización.

«Equipos de la Defensa Civil en la Franja de Gaza y la Gobernación Norte transportaron hoy martes los cuerpos de 42 mártires no identificados. Previamente habían sido enterrados en la Plaza Al Katiba, al oeste de la ciudad de Gaza», anunció Defensa Civil en un comunicado.

En el Shifa, el principal hospital de la Franja de Gaza, los equipos médicos tomarán muestras y conservarán los cadáveres, colaborando con organismos internacionales para identificarlos.

«Después de 48 horas, los cuerpos serán trasladados al Cementerio de la Cruz en Deir al Balah (centro) para su entierro», concluye el comunicado.

Algunos cadáveres de gazatíes que los hospitales no logran identificar están siendo enterrados en las últimas semanas en esta urbe del centro de la Franja.

Hasta ahora, la Defensa Civil, en colaboración con el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave, han enterrado en la ciudad los cadáveres devueltos por Israel como parte del acuerdo de alto el fuego que no han podido ser identificados por las familias.

El lunes enterraron 41 cuerpos, y una semana antes otros 54, todos procedentes en este caso del Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza).

Fuentes de la Sanidad gazatí aseguraron a EFE que los hospitales carecen en muchos casos de las herramientas necesarias para llevar a cabo autopsias y procesos de identificación, debido a las limitaciones al acceso de material sanitario impuestas por el Ejército israelí a Gaza.EFE

pbj/lar