Tregua en Gaza solo se logrará con flexibilidad, voluntad política y presión, dice Egipto

3 minutos

El Cairo, 12 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, afirmó este martes que la única forma de poder alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza es con flexibilidad por parte de Israel y de Hamás, voluntad política y presión externa al Estado judío.

«Esperamos que con flexibilidad, voluntad política y presión externa podamos llegar a un acuerdo», dijo el jefe de la diplomacia de Egipto en un encuentro con periodistas en El Cairo y en un momento en el que una delegación de Hamás se encuentra en Egipto para reactivar las negociaciones de tregua.

Abdelaty afirmó que Egipto -principal mediador en la guerra junto con Estados Unidos y Catar- está conversando con Hamás e Israel para promover la propuesta de alto el fuego del enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, con quien el diplomático egipcio aseguró que mantiene «contacto diario».

Esa propuesta incluye una tregua de 60 días en los que el movimiento palestino debe liberar a diez rehenes vivos en Gaza y otros 18 muertos, y un periodo en el que las partes tienen que negociar el final definitivo de la guerra en la Franja, algo a lo que Israel no accede.

«Debemos ejercer máxima presión para evitar cualquier tipo de expansión (israelí en Gaza) y, por supuesto, para alcanzar una acuerdo lo antes posible basado en el beneficio mutuo», indicó Abdelaty, que añadió que el acuerdo debe estipular primero una tregua temporal, la liberación de algunos rehenes y el flujo constante de ayuda al enclave.

Ante el estancamiento en las negociaciones, el ministro egipcio afirmó que las partes han llegado a acuerdos «en algunos temas, pero aún quedan asuntos pendientes», mientras que condenó «cualquier intención de expandir la ocupación israelí en Gaza» al considerar esa posibilidad «un desastre».

«Para lograr un enfoque integral que ponga fin a esta guerra, la siguiente etapa será crear un horizonte político para la realización del Estado palestino», afirmó Abdelaty, que recordó que una vez se alcance un alto el fuego Egipto acogerá una conferencia internacional para la reconstrucción y la recuperación temprana del enclave.

Esa conferencia durará dos días: en la primera jornada se realizarán talleres sobre acuerdos de seguridad y la gobernanza de Gaza, la participación del sector privado en la reconstrucción, quién y cómo la financiará y «cómo crear un entorno más favorable para que las personas permanezcan en su patria».

La segunda jornada tendrá lugar la conferencia en sí, donde participarán «segmentos de alto nivel» gubernamentales, mientras que Abdelaty explicó que «numerosos socios desean unirse como convocantes, como Alemania, la Unión Europea, Japón, el Consejo de Cooperación del Golfo o el Banco Mundial» para que el encuentro «sea un éxito». EFE

cgs/rsm/vh

(foto)