Tres fallecidos y una decena de heridos en Chile por la explosión de un camión de gas

1 minuto

Santiago, 19 feb (EFE).- Un camión que transportaba gas líquido explotó este jueves en la Región Metropolitana, donde se encuentra la capital chilena, Santiago, y dejó tres fallecidos y una decena de heridos, que podrían aumentar en las próximas horas.

La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora transitaban por la autopista, y también a un desguace de vehículos, informó la policía chilena.

El suceso dejó tres fallecidos además de cinco heridos graves y otros cinco leves, todos adultos y la mayoría de ellos automovilistas, aunque las cifras no son definitivas.

La hipótesis del accidente que se maneja por ahora, señaló el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, es que se habría producido una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que hizo explotar la nube de gas. EFE

