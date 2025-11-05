Tres italianos muertos y siete desaparecidos en los aludes de Nepal

Roma, 5 nov (EFE).- Tres alpinistas italianos han muerto y otros siete han desaparecido tras las avalanchas registradas en los últimos días en la zona del Himalaya nepalí, confirmó este miércoles el ministerio de Asuntos Exteriores italiano.

«Por el momento, las autoridades locales han confirmado la muerte de tres alpinistas italianos», indicó el ministerio, que precisó que dos cuerpos fueron recuperados en la zona del pico Manaslu y el tercero trasladado al hospital para extranjeros, en una nota.

Los fallecidos son un joven de 28 años, natural de Milán (norte) y profesor de esquí, y un arboricultor de 50 años de Bassano del Grappa (norte de Italia), que perdieron la vida el viernes pasado al ser alcanzados por una avalancha durante la ascensión al Panbari Himal, una montaña de 6.887 metros en el Himalaya nepalí.

El tercer alpinista murió en otra avalancha registrada el lunes en el pico Yalung Ri, de 5.630 metros, donde se encontraban varios grupos de expedición internacionales.

Además de los fallecimientos, la Cancillería italiana confirmó que «no se tiene noticias» de otros siete alpinistas italianos a los que las autoridades nepalíes continúan buscando tras dos días desaparecidos.

El cónsul general de Italia en Calcuta, competente para Nepal, llegó este miércoles a Katmandú para coordinarse con las autoridades locales y los equipos de búsqueda.

Las avalanchas, provocadas por intensas nevadas y la inestabilidad del terreno, han dejado al menos siete víctimas mortales confirmadas, entre ellas varios extranjeros. EFE

