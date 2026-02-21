Tres migrantes muertos y 25 desaparecidos al volcar una embarcación al sur de Creta

1 minuto

Atenas, 21 feb (EFE).- Al menos tres migrantes han muerto y 25 están desaparecidos tras el naufragio de una embarcación a primera hora de este sábado a unas 15 millas náuticas al sur de Creta, informaron las autoridades griegas.

Un buque mercante de bandera panameña logró rescatar con vida a 20 personas y los Guardacostas griegos han recuperaron tres cuerpos, mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos.

Según la televisión pública ERT, la embarcación volcó durante la maniobra de rescate, cuando los ocupantes intentaron subir por las escaleras lanzada desde el mercante y eso hizo que el barco se desestabilizara.

Las labores de búsqueda prosiguen con la participación de patrulleras de los Guardacostas, buques mercantes que navegan en las proximidades, un helicóptero y un avión militar, además de una fragata.

En la misma zona fue localizado un segundo barco con 67 migrantes de Bangladés y Sudán que fueron rescatados y trasladados a Heraclión en buen estado de salud. EFE

dsp/ll/mgr