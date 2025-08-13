Tres militares mueren en un ataque de drones con explosivos en el suroeste de Colombia
Bogotá, 12 ago (EFE).- Tres militares colombianos murieron y cuatro más resultaron heridos en un ataque con drones cargados con explosivos perpetrado por las disidencias de las antiguas FARC en una zona rural de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca (suroeste), informaron este martes fuentes castrenses.
«En zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, la patria ha perdido a tres de sus valientes hijos (…) quienes fueron cobardemente asesinados durante un ataque con drones cargados con explosivos, atribuido al grupo armado organizado residual estructura Jaime Martínez», señaló el Ejército en un comunicado.
La ‘Jaime Martínez’ hace parte del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las antiguas FARC que hace presencia delictiva en la costa del Valle del Cauca.
En el ataque, ocurrido en un puesto de control fluvial ubicado en un margen del río Naya, murieron el sargento segundo Wilmar Rivas Moreno y los soldados profesionales Darío Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz.
Además, otros soldados y dos infantes de marina resultaron heridos y actualmente reciben atención médica, añadió el Ejército.
El Valle del Cauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia, donde las disidencias de las FARC confluyen con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos ilegales que se disputan el control territorial y las economías ilícitas. EFE
csr/joc/enb
(video)